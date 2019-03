Strade chiuse e divieti di sosta. Tanti i provvedimenti che sono stati emanati per motivi di sicurezza in occasione della visita di Stato del Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping.

La città è blindata: innalzate le misure di sicurezza e già da giovedì sono entrati i vigore i primi divieti di sosta. La polizia municipale ha introdotto nuove limitazioni alla circolazione veicolare.

In particolare, piazza Indipendenza sarà chiusa alle auto dalle 7 di sabato mattina e sino a cessate esigenze. Il presidente cinese dovrebbe avere come prima tappa infatti una visita a Palazzo dei Normanni, il primo Parlamento europeo.

Nello specifico i veicoli provenienti da via Pitrè saranno deviati all'incrocio con Pindemonte in direzione via Cipressi e via Danisinni; le auto su Corso Alberto Amedeo verranno deviate per piazza Peranni. Ancora, da via Colonna Rotta verso corso Alberto Amedeo in direzione tribunale e da via Gen. Cadorna si dovrà deviare per via Mongitore;

Niente auto in via Re Ruggero all'intersezione con corso Tukory.

In vista dell'arrivo di Xi che alloggerà a Villa Igiea, già da ieri sono scattati i primi divieti di sosta in molte strade del quartiere Arenella e in particolare nei pressi di “Villa Igea”.

In particolare, divieto di sosta con rimozione coatta in entrambi i lati dalle 7 di giovedì fino alle 14 di domenica nelle seguenti strade: via Belmonte; salita Belmonte; via Papa Sergio I (tratto compreso tra via C.le M. Rampolla e per 150 metri oltre il civico 8 in direzione Arenella); via Cardinale Rampolla; via Comandante S. Gulì (tratto compreso tra la via C. Giordano e le vie Ammiraglio Rizzo e Salita Belmonte ); via Ammiraglio Rizzo (tratto compreso tra la via C. Giordano e le vie Simone Gulì e Belmonte); piazza Acquasanta; salita Le Chiavi; via Taranto; via Bettolo; via Papa VI; cortile Trapani; via Calcedonio Giordano; via Isaac Rabin (tratto compreso tra via Prospero Gualtieri e Largo Sellerio); via Delle Industrie Navali; via P. Bonanno; Largo A. Sellerio; via Martin Luther King (tratto compreso tra via della Favorita e Largo Sellerio ); via Prospero Gualtieri; via Ammiraglio Nicastro (tratto compreso tra la via Thaon De Revel e Largo Sellerio), via Venere; via Dell’olimpo (tratto compreso tra via G.Lanza di Scalea e via Castelforte).

Inoltre disposto il divieto di sosta con rimozione fino alle 14 di domenica nelle rotatorie Bolivar, Castelforte e in quella tra via Olimpo e via Pertini.

Divieto di sosta con rimozione coatta in entrambi i lati dalle 7 di giovedì fino alle 24 di sabato nelle seguenti zone: piazza della Pinta; via del Bastione; via Gen. Cadorna (tratto compreso tra via del Bastione e via Porta di Castro); piazza Della Vittoria; corso Calatafimi (tra viale Regione Siciliana e via Marinuzzi; 50 metri prima e dopo l’intersezione con via Pindemonte; 50 metri prima di via Cappuccini e fino a Porta Nuova).

IL DETTAGLIO DEI PROVVEDIMENTI

Via Cardinale Rampolla: dalle ore 7 del 22 marzo alle 14 del 24 marzo e comunque sino a cessate esigenze: istituzione del senso unico di marcia in via Cardinale Rampolla direzione da Villa Igea verso via P. Bonanno. I residenti di via C. Rampolla, via Papa Paolo VI e strade limitrofe, avranno a disposizione un’area con ingresso dal civ. 25 di via C. Rampolla, dove potranno posteggiare i propri veicoli.

Zone limitrofe Villa Igiea: l'istituzione del Divieto sosta con rimozione coatta, ambo i lati nei tratti stradali ovvero per l’intera ampiezza delle Piazze interessate, dalle ore 7 del 21 marzo alle 14 del 24 marzo, e comunque sino a cessate esigenze che saranno comunicate dalle competenti Forze di Polizia, lungo le seguenti strade e rotatorie: via Belmonte (Intero tratto); salita Belmonte (Intero Tratto); via Papa Sergio I (Tratto compreso tra via C.le M. Rampolla e per mt. 150 oltre il civ. 8 in direzione Arenella); via Cardinale Rampolla (Intero tratto compreso le pertinenze ambo i lati e con particolare attenzione dal civ. 8 a Via Papa Paolo VI - nonchè il tratto compreso tra i civv. 7 e 23); via Comandante S. Gulì (tratto compreso tra la via C. Giordano e le vie Amm. Rizzo e Salita Belmonte); via Ammiraglio Rizzo (tratto compreso tra la via C. Giordano e le vie Simone Gulì e Belmonte); piazza Acquasanta (intera piazza); salita Le Chiavi (intero tratto); via Taranto (intero tratto); via Bettolo (intero tratto); via Papa VI (intero tratto); cortile Trapani (intero tratto); via Calcedonio Giordano (intero tratto); via Isaac Rabin (tratto compreso tra via Prospero Gualtieri e Largo Sellerio; via Delle Industrie Navali (intero tratto di interesse comunale); via P. Bonanno (intero tratto); Largo A. Sellerio (intero Slargo); via Martin Luther King (tratto compreso tra via della Favorita e Largo Sellerio); via Prospero Gualtieri (intero tratto); via Ammiraglio Nicastro (tratto compreso tra la via Thaon De Revel e Largo Sellerio, via Venere (intero tratto); via Dell’olimpo (tratto compreso tra via G. Lanza di Scalea e via Castelforte), via G. Scarpello (intero tratto); viale Venere (intero tratto). Rotatorie S. Bolivar compresa tra via G. Lanza di Scalea, via Nicoletti, via Partanna Mondello; rotatoria compresa tra viale Olimpo e via S. Pertini; Rotatoria Castelforte compresa tra via Castelforte, viale Olimpo, e via Venere.

L'istituzione del divieto sosta con rimozione coatta, ambo i lati nei tratti stradali ovvero per l’intera ampiezza delle piazze interessate, dalle ore 7 del 21 marzo alle ore 24 del 23 marzo, e comunque sino a cessate esigenze e interruzione del transito veicolare al passaggio lungo le seguenti strade (dal pomeriggio del 23 alle ore 14 circa del 24 marzo): piazza della Pinta (intera piazza); via del Bastione (intero tratto); via Gen. Cadorna (tratto compreso tra via del Bastione e via Porta di Castro); Piazza Della Vittoria (intera Piazza); corso Calatafimi (nei seguenti Tratti:- viale Regione Siciliana - via Marinuzzi; - 50 mt prima e dopo l’intersezione con via Pindemonte; - 50 mt prima di via Cappuccini e fino a Porta Nuova;), piazza Croce Dei Vespri (intera piazza); via Cantavespri (intero tratto); vicolo Valguarnera (intero tratto); via Sant'Anna (intero tratto); piazza Sant'Anna (intera piazza); Vicolo Dei Corrieri (intero tratto); piazza Aragona (intera piazza); piazza Rivoluzione (intera piazza); piazza San Carlo (intera piazza). Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 7 alle 24 del 21 marzo e comunque sino a cessate esigenze, in piazza Vittoria, tratto compreso tra Via del Bastione e l’ingresso automatizzato della Squadra Mobile e nel lato opposto all’ingresso Squadra Mobile.

I mezzi che trasportano carburanti, GPL e metano potranno transitare esclusivamente attraverso i seguenti percorsi viari, per raggiungere i quali potrebbe consentirsi il mero transito di tali mezzi lungo la via Felice Galletti e il tratto SS 113 - via Messina Marine compreso tra il civico 797 e il civico 813:

Per i mezzi provenienti da Messina in direzione Trapani: Viale Regione Siciliana Sud - Est, Via Ernesto Basile, SS624 Palermo - Sciacca, uscita Giacalone al Km 14+500- SP 20 SS 186 - svincolo Partinico - A29. Per i mezzi provenienti da Trapani in direzione Messina: A29 - uscita Partinico - SS113 - SS186, bivio Giacalone - SS 624 Palermo - Sciacca, via Ernesto Basile, Viale Regione Siciliana Sud - Est Nella zona di Villa Igiea, per motivi di sicurezza, in occasione della visita di Stato del Presidente della Repubblica Popolare Cinese, i cassonetti e le campane per il conferimento dei rifiuti saranno rimossi da tutte le strade. I residenti nella zona potranno conferire i rifiuti nei luoghi in cui erano posizionati i cassonetti, negli orari previsti dal regolamento comunale che, per i rifiuti indifferenziati, è dalle 17 alle 22 dal lunedì al sabato. E’ vietato il conferimento la domenica. Gli autocompattatori RAP effettueranno il percorso come di consueto per raccogliere i rifiuti dalla sede stradale.

All'altezza dell'Hotel Astoria Palace Istituzione del divieto di sosta con rimozione permanente e/o permanente ambo i lati dalle 7,00 del 21 marzo alle 14 del 24 marzo e comunque sino a cessate esigenze in Via Montepellegrino (tratto compreso tra il civ 119 e civ 147 e civ. 72 e il corrispondente numero lato pari di fronte al 119 su entrambe le carreggiate); via B. Petrocelli, intera via. Piazza Indipendenza sarà inibita al transito veicolare per cui nelle seguenti strade dalle ore 7,00 di sabato e sino a cessate esigenze, i veicoli provenienti da: via Pitrè saranno deviati all’incrocio con Pindemonte in direzione via Cipressi e via Danisinni; Corso A. Amedeo verranno deviati per Piazza Peranni; via Colonna Rotta verranno indirizzati per corso A. Amedeo direzione tribunale; via Gen. Cadorna verranno deviati per via Mongitore; Inibizione dell’accesso in via Re Ruggero all’intersezione con corso Tukory. Istituzione del divieto sosta con rimozione coatta, dalle ore 7 alle 24 del 23 marzo e comunque sino a cessate esigenze di piazza Indipendenza, intera piazza - Compresa Area Taxi e di Corso Calatafimi, tratto compreso tra piazza Indipendenza e via V. Emanuele.

A decorrere dalle ore 00.01 del 23 marzo alle 18 del 24 marzo è fatto divieto assoluto di trasporto, nel territorio del capoluogo, di armi, munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti, gas tossici e artifizi pirotecnici; A decorrere dalle ore 00.01 del 23 marzo alle 18 del 24 marzo vige altresì nel territorio del capoluogo il divieto di trasporto di carburanti, GPL e metano.

© Riproduzione riservata