Xi Jinping è arrivato a Palermo: è una visita storica. Palazzo dei Normanni la prima tappa

Palermo accoglie il presidente cinese Xi Jinping per una visita storica. E' atterrato alle 15:45 sulla pista dell'aeroporto "Falcone-Borsellino" il Boeing 747-89 L dell'Air China con a bordo il capo di Stato e la moglie Peng Liyuan. Ad attenderli il prefetto Antonella De Miro, il sindaco della città metropolitana Leoluca Orlando e il presidente della Regione Nello Musumeci. Presente oggi anche il sottosegretario al Mise, con delega al commercio estero, Michele Geraci, palermitano, tra i fautori della visita di Xi Jinping in città.

Orlando in inglese ha detto: "A nome della città e della comunità cinese le do il benvenuto a Palermo, porta mediterranea dell’Europa, dell’Africa e dell’Asia". Xi Jinping ha risposto in cinese dicendo che era molto contento di essere in Sicilia, che dall’alto Palermo gli è sembrata in una splendida posizione e che è contento di poterla visitare.

Palermo è "blindata" fra misure di sicurezza elevate al massimo, divieti di sosta e strade chiuse lungo le zone in cui farà tappa il presidente cinese.

Prima tappa della giornata è Palazzo dei Normanni, sede del Assemblea regionale siciliana, e a seguire la visita nella splendida Cappella Palatina. Già dalle 7 di questa mattina infatti Piazza Indipendenza è chiusa alle auto (Ecco i percorsi alternativi).

Xi Jinping a Palermo, le foto della visita del presidente cinese L’arrivo del presidente cinese a Palermo I saluti Presente anche il presidente della Regione, Nello Musumeci Il momento dell’arrivo a Punta Raisi Stretta di mano col sindaco Leoluca Orlando Previsti diversi momenti di questa visita in città Tutto pronto per l’incontro Un fiume umano pronto ad accogliere Xi Jinping Bandiera italiana insieme a quella cinese Emozione per questa visita storica del presidente cinese Fervono gli ultimi preparativi Bandierine e striscioni Pass di riconoscimento Delegazione cinese si prepara ad accogliere il presidente cinese al suo passaggio da via Lincoln Sale vuote in attesa di Xi Jinping Palazzo Reale pronto per la visita storica del presidente cinese Fiori con i colori della Sicilia Sale pronte per accogliere il presidente Imponenti misure di sicurezza Palazzo dei Normanni “vestito“ a festa per l’arrivo del presidente Xi Jinping

Qui la visita di Xi Jinping durerà circa 37 minuti. Ad accoglierlo ci sarà il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. In totale nella stanza del presidente dell'Ars 30 persone, 15 cinesi e 15 italiani, come stabilito dal rigido protocollo. Nella stanza the e caffè a disposizione. Subito dopo il leader e la moglie si trasferiranno a Villa Igiea, dove alloggeranno. Mentre la delegazione di accompagnatori sarà divisa tra l'Astoria Palace e il San Paolo Palace.

A fianco della bandiera dell'Unione europea sventola quella della Cina sul prospetto del Palazzo Reale. Dopo la bandiera rossa con le cinque stelle ci sono il Tricolore, la bandiera dell'Unione Europea e quella con la Trinacria, simbolo della Sicilia. In piazza del Parlamento, davanti al portone monumentale, è stato posizionato il tappeto rosso tra due installazioni con l'immagine di Santa Rosalia, patrona della città, per la mostra in corso dallo scorso settembre a Palazzo organizzata dalla Fondazione Federico II, braccio culturale dell'Assemblea regionale siciliana.

Top secret il resto del programma ma è possibile che il presidente domani farà una passeggiata a Mondello per ammirare il mare palermitano. Per poi lasciare la città in mattinata, alle 10, orario in cui è fissata la partenza del volo per Nizza, da dove poi raggiungerà il Principato di Monaco. A Villa Igiea, dove alloggerà, prevista una cena a buffet e degusterà vini siciliani nella sua suite.

L'omaggio di Musumeci è una Pigna in ceramica di colore rosso rubino, simbolo di prosperità, realizzata dal maestro Nicolò Giuliano di Monreale. Molti doni sono stati consegnati a Villa Igea. Da Orlando, invece, riceverà dei pupi e una medaglia della città di Palermo.

Misure di sicurezza straordinarie fino alle 14 di domani, domenica 24, nei quartieri Acquasanta e Arenella, quindi nelle strade vicine a Ville Igiea, nella zona di Mondello tra le vie dell'Olimpo, viale Venere e piazza Castelforte, nelle aree che si trovano nei pressi di palazzo dei Normanni e degli hotel Astoria e San Paolo Palace.

In azione i carri attrezzi dell'Amat dispiegati nei pressi delle zone coinvolte per fare rispettare divieti e chiusure.

