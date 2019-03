Xi Jinping a Palermo, il video dell'arrivo a Palazzo dei Normanni

Il presidente cinese Xi Jinping arriva a Palermo, e come prima tappa sceglie Palazzo dei Normanni. In questo video, l'arrivo a Palazzo Reale.

Ad accogliere il capo di Stato e la moglie, davanti al portone principale d'ingresso al Palazzo, c'era il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè. In totale nella stanza del presidente dell'Ars 30 persone, 15 cinesi e 15 italiani, come stabilito dal rigido protocollo.

Nella stanza the e caffè a disposizione. Subito dopo il leader e la moglie si trasferiranno a Villa Igiea, dove alloggeranno. Mentre la delegazione di accompagnatori sarà divisa tra l'Astoria Palace e il San Paolo Palace.

Il Palazzo Reale ha un aspetto ancor più regale. Accanto alla bandiera dell'Unione europea sventola quella della Cina, dopo la bandiera rossa con le cinque stelle ci sono il Tricolore, la bandiera dell'Unione Europea e quella con la Trinacria, simbolo della Sicilia.

In piazza del Parlamento, davanti al portone monumentale, è stato posizionato il tappeto rosso tra due installazioni con l'immagine di Santa Rosalia, patrona della città, per la mostra in corso dallo scorso settembre a Palazzo organizzata dalla Fondazione Federico II, braccio culturale dell'Assemblea regionale siciliana.

