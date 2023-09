«Here now», a Palermo si gira il film di Muccino: la trama e il cast, nuova ordinanza con divieti

Il regista Gabriele Muccino è arrivato a Palermo, per girare il suo nuovo film "Here now", i cui set sono dislocati in diverse zone della città, dalla borgata marinara di Mondello, fino al Foro Italico.

"Here now", la trama

La storia si sviluppa in un solo giorno e il film sarà girato in inglese. La protagonista Sophie (interpretata da Elena Kampouris) è una turista in vacanza in Sicilia, che conosce tre giovani palermitani in spiaggia, che le promettono che le faranno scoprire la vera Palermo. I tre (interpretati da Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra e Saul Nanni) nascondono un segreto e la coinvolgeranno, suo malgrado, in una rapina. Per la realizzazione del film c'è un budget di circa 11 milioni di euro.

"Here now", divieti di sosta

Nelle ultime ore il Comune di Palermo ha emanato una nuova ordinanza che prevede la "regolamentazione momentanea della sosta e della viabilità in occasione delle riprese" che coinvolge diversi quartieri. Il nuovo provvedimento dell'ufficio Mobilità sostenibile del Comune integra il precedente dello scorso 6 settembre.

La nuova ordinanza

La nuova ordinanza comunale prevede dalle 5 del 5 alle 6 del 7 ottobre, l'istituzione del divieto di sosta e il divieto di transito veicolare (questo soltanto dalle 19 alle 3): in via Ponticello, nel tratto compreso tra piazza Casa Professa e via Maqueda; in via Casa Professa, tra piazza Casa Professa e vicolo San Michele Arcangelo; in piazza Casa Professa e in piazza Ponticello.

Inoltre, divieto di parcheggio, dalle 15 del 25 alle 6 del 27 ottobre, nelle seguenti strade: via Cala, nel tratto compreso tra piazzetta delle Dogane e via Mura della Lupa; via Mura della Lupa, tra corso Vittorio Emanuele e via Cala e corso Vittorio Emanuele, tra piazza Marina e via Butera. Sempre nello stesso tratto di via Cala sopracitato sarà in vigore dalle 18 del 6 alle 4 del 7 ottobre il divieto di transito col sistema dello "stop and go" con assistenza della polizia municipale.

Dalle 6 del 29 alle 6 del 31 ottobre, scatterà poi il divieto di sosta in piazza Vittorio Emanuele Orlando, tra via Nicolò Turrisi e l'ingresso del parcheggio sotterraneo; in via Nicolò Turrisi, tra piazza Vittorio Emanuele Orlando e via Salesio Balsano; in quest'ultima strada, tra via Nicolò Turrisi e via Volturno.

Infine, dalle 3 dell'1 alle 3 del 2 novembre: in via Roma, tra la scalinata che porta alla Vucciria e piazza San Domenico, sarà consentita la sosta solo ai mezzi della produzione; in piazza Caracciolo oltre al divieto di sosta sarà vietato il transito veicolare e pedonale.

«Here now», l'ordinanza del 6 settembre

Ecco le misure previste dalla prima ordinanza, quella 6 settembre: dalle 8 del 23 settembre alle 23 del 13 novembre, al Foro Italico Umberto I, nel tratto compreso tra il Molo Sant'Erasmo e via Lincoln (lato mare) e nel tratto tra via Lincoln e piazza Tonnarazza (lato monte), viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi di produzione. Dalle 15 del 22 settembre alle 23.30 del 27 settembre, in viale Regina Elena (nel tratto compreso tra via degli Oleandri e viale Iris), in viale Principe di Scalea (nel tratto compreso tra viale Iris e il civico 53) e in largo Giuni Russo (davanti all’Amap, campo base per scarico e carico attrezzature) viene istituito il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della produzione. Dalle 18 del 25 settembre alle 23.30 del 26 settembre in viale Regina Elena (di fronte allo stabilimento ex Charleston, tratto compreso tra via Glauco e ingresso stabilimento), viene istituito il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi di produzione.

Dalle 6 del 4 ottobre alle 6 del 6 ottobre in via Maqueda (a fianco di Palazzo delle Aquile) sosta consentita ai mezzi di produzione per campo base tecnico. In discesa dei Giudici e in via Maqueda (entrambe aree pedonali) autorizzato il transito dei mezzi di produzione con assistenza della polizia municipale. Dalle 6 del 5 ottobre alle 6 del 7 ottobre in via Cala (nel tratto compreso tra piazzetta delle Dogane e via Mura della Lupa) divieto di sosta in entrambe le carreggiate con rimozione coatta per riprese e dalle 18 del 6 ottobre alle 4 del 7 ottobre divieto di transito dei veicoli in entrambe le carreggiate (sistema «stop e go» con assistenza della polizia municipale). E ancora in via Mura della Lupa (tra corso Vittorio Emanuele e via Cala) e in corso Vittorio Emanuele (tra piazza Marina e via Butera) divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta.

Dalle 18 dell'11 ottobre alle 6 del 15 ottobre in viale dell'Olimpo (carreggiata lato Country Club, nel tratto compreso tra piazza Castelforte e il primo semaforo pedonale) divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della produzione.