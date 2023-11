Ciak, si gira! Davanti all'orto botanico di Palermo va in scena "Here now" di Muccino

Si gira di fronte all'orto botanico di Palermo il nuovo film di Gabriele Muccino, "Here now", i cui set sono dislocati in diverse zone della città, dalla borgata marinara di Mondello, fino al Foro Italico. Nel pomeriggio dell'1 novembre è toccato a via Lincoln, con dei ciak ripetuti.

La storia si sviluppa in un solo giorno e il film sarà girato in inglese. La protagonista Sophie (interpretata da Elena Kampouris) è una turista in vacanza in Sicilia, che conosce tre giovani palermitani in spiaggia, che le promettono che le faranno scoprire la vera Palermo. I tre (interpretati da Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra e Saul Nanni) nascondono un segreto e la coinvolgeranno, suo malgrado, in una rapina. Per la realizzazione del film c'è un budget di circa 11 milioni di euro.

Il Comune di Palermo ha emanato un'ordinanza che prevede la "regolamentazione momentanea della sosta e della viabilità in occasione delle riprese" che coinvolge diversi quartieri.