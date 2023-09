Palermo, si gira il film di Gabriele Muccino: dal 22 settembre scattano i divieti, ecco in quali strade

Il regista Gabriele Muccino girerà a Palermo, a partire da fine settembre, le scene del suo nuovo film, dal titolo Here Now. Il Comune ha emanato un’ordinanza che prevede la «regolamentazione momentanea della sosta e della viabilità in occasione delle riprese». Il provvedimento si applica in diversi quartieri in date prestabilite assieme alla produzione. Ecco le misure previste dall'ordinanza.

Foro Italico

Dalle 8 del 23 settembre alle 23 del 13 novembre, al Foro Italico Umberto I, nel tratto compreso tra il Molo Sant'Erasmo e via Lincoln (lato mare) e nel tratto tra via Lincoln e piazza Tonnarazza (lato monte), viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi di produzione.

Mondello

Dalle 15 del 22 settembre alle 23.30 del 27 settembre, in viale Regina Elena (nel tratto compreso tra via degli Oleandri e viale Iris), in viale Principe di Scalea (nel tratto compreso tra viale Iris e il civico 53) e in largo Giuni Russo (davanti all’Amap, campo base per scarico e carico attrezzature) viene istituito il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della produzione. Dalle 18 del 25 settembre alle 23.30 del 26 settembre in viale Regina Elena (di fronte allo stabilimento ex Charleston, tratto compreso tra via Glauco e ingresso stabilimento), viene istituito il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi di produzione.

Via Maqueda

Dalle 6 del 4 ottobre alle 6 del 6 ottobre in via Maqueda (a fianco di Palazzo delle Aquile) sosta consentita ai mezzi di produzione per campo base tecnico. In discesa dei Giudici e in via Maqueda (entrambe aree pedonali) autorizzato il transito dei mezzi di produzione con assistenza della polizia municipale.

Cala

Dalle 6 del 5 ottobre alle 6 del 7 ottobre in via Cala (nel tratto compreso tra piazzetta delle Dogane e via Mura della Lupa) divieto di sosta in entrambe le carreggiate con rimozione coatta per riprese e dalle 18 del 6 ottobre alle 4 del 7 ottobre divieto di transito dei veicoli in entrambe le carreggiate (sistema «stop e go» con assistenza della polizia municipale). E ancora in via Mura della Lupa (tra corso Vittorio Emanuele e via Cala) e in corso Vittorio Emanuele (tra piazza Marina e via Butera) divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta.

Viale dell'Olimpo

Dalle 18 dell'11 ottobre alle 6 del 15 ottobre in viale dell'Olimpo (carreggiata lato Country Club, nel tratto compreso tra piazza Castelforte e il primo semaforo pedonale) divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della produzione.

Arenella

Dalle 6 del 14 ottobre alle 23.30 del 18 ottobre in via Papa Sergio, nel tratto compreso tra l'ingresso di Villa Igiea e l'ingresso dell’Associazione donatori di sangue Thalassa, divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi di produzione.

Viale del Fante

Dalle 6 del 18 ottobre alle 23.30 del 19 ottobre in viale del Fante e in via dei Quartieri divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta.

Cattedrale e Porta Nuova

Dalle 6 alle 23 del 20 ottobre 2023 in corso Vittorio Emanuele, angolo via Matteo Bonello, autorizzata la sosta di un mezzo con cestello elevatore per le riprese cinematografiche e in vicolo Brugnò (intero tratto) istituito il divieto di transito veicolare e pedonale durante le riprese. Dalle 6 del 19 ottobre alle 23 del 20 ottobre in piazza della Vittoria (campo base tecnico) divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta, autorizzati l'accesso e l’uscita dei mezzi della produzione da Porta Nuova con assistenza della polizia municipale.

Kalsa, Vucciria, via Lincoln

Dalle 8 alle 17 del 21 ottobre al Foro Italico (corsia lato mare nel tratto compreso tra piazza Tonnarazza e piazza della Kalsa) chiusura al transito veicolare (sistema «stop e go») con assistenza della polizia municipale. Dalle 16 del 20 ottobre alle 23 del 21 ottobre in piazza della Kalsa (tratto compreso tra il Foro Italico e via Torremuzza) divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta e dalle 8 alle 20 del 21 ottobre divieto di transito dei veicoli. Lo stesso in via Torremuzza (tra piazza della Kalsa e via Alloro) e in via Alloro (tra via Torremuzza e via del IV Aprile).

Dalle 16 del 20 ottobre alle 23 del 21 ottobre in via Merlo (tra piazza San Francesco e via Lungarini) divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta e dalle 8 alle 20 del 21 ottobre divieto di transito dei veicoli (sistema «stop e go») con assistenza della polizia municipale. Sempre dalle 16 del 20 ottobre alle 23 del 21 ottobre 2023 in via Lungarini (nel tratto compreso tra piazza Marina e via Merlo) divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta e dalle 8 alle 20 del 21 ottobre divieto di transito dei veicoli (sistema «stop e go») con assistenza della polizia municipale. Dalle 8 alle 20 del 21 ottobre in piazza San Francesco, via Alessandro Paternostro, via Paterna, via Argenteria e piazza Caracciolo divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta e divieto di transito veicolare. Dalle 4 del 20 ottobre alle 23.30 del 21 ottobre in via Lincoln (lato Orto Botanico nel tratto compreso tra l'Orto Botanico e il Foro Italico), viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della produzione.

Via Venezia

Dalle 15 del 20 ottobre 2023 alle 18 del 21 ottobre in via Venezia (tra via Roma e via Teatro Biondo) divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della produzione.

Piazza Vittorio Emanuele Orlando

Dalle 13 del 25 ottobre alle 6 del 29 ottobre divieto di sosta con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della produzione in piazza Vittorio Emanuele Orlando (tratto compreso tra via Nicolò Turrisi e l'ingresso del parcheggio sotterraneo), in via Nicolò Turrisi (tratto compreso tra piazza Vittorio Emanuele Orlando via Salesio Balsano) e in via Salesio Balsano (tratto compreso tra via Nicolò Turrisi e via Volturno.

Via Roma

Dalle 19 del 31 ottobre alle 3 del primo novembre in via Roma (tratto compreso tra la scalinata per la Vucciria e piazza San Domenico) divieto di sosta con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della produzione.

Piazza Massimo

Dalle 18 del 31 ottobre alle 6 del 2 novembre in via Gioacchino Rossini (tratto compreso tra piazza Giuseppe Verdi e via Ugo Antonio Amico) divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della produzione. Sempre dalle 18 del 31 ottobre 2023 alle 6 del 2 novembre 2023 in piazza Giuseppe Verdi, per scarico e carico attrezzature, nel tratto compreso tra via Rossini e via Maqueda viene autorizzata la sosta dei mezzi di produzione. In via Alessandro Scarlatti (nel tratto compreso tra via Maqueda e via Gaetano Donizetti), in via Giacalone, (tra via Maqueda e vicolo Signuruzzu) e in via Trabia (tra via Maqueda e piazza Giovanni Borgese) vengono istituiti il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta e la chiusura al transito veicolare e pedonale durante le riprese.

Via Lincoln, corso dei Mille e Foro Italico

Dalle 15 del primo novembre alle 6 del 10 novembre in via Lincoln, nel tratto davanti a tutta la cancellata dell'Orto Botanico, viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in sosta. Dalle 6 del 2 novembre alle 6 del 10 novembre 2023 in corso dei Mille (nel tratto compreso tra via Paolo Balsamo e via Lincoln) divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta e dalle 18 del 2 novembre alle 4 del 3 novembre divieto di transito dei veicoli (sistema «stop e go») con assistenza della polizia municipale. Ancora in via Lincoln (nel tratto compreso tra corso dei Mille e l'Orto Botanico) dalle 18 del 2 novembre alle 4 del 3 novembre divieto di transito dei veicoli. Dalle 13 del 2 novembre alle 6 del 4 novembre al Foro Italico (lato mare, nel tratto compreso tra il palco della musica e Porta Felice) divieto di sosta con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della produzione. Dalle 13 del 3 novembre alle 6 del 4 novembre in via Lincoln (nel tratto compreso tra l'Orto Botanico e il Foro Italico), al Foro Italico (nel tratto compreso tra via Lincoln e piazza della Kalsa) e in piazza della Kalsa (nel tratto compreso tra il Foro Italico e via Torremuzza) chiusura al transito veicolare e pedonale (sistema «stop e go») con assistenza della polizia municipale.

Ballarò e dintorni

Dalle 6 del 3 novembre alle 6 del 7 novembre in via Porta di Castro (nel tratto compreso tra via Fratelli Lagumina e piazzetta dei Tedeschi), in via Alla piazza dei Tedeschi (nel tratto compreso tra via Porta di Castro e piazza San Giovanni Decollato), nell’intera piazza San Giovanni Decollato, in via dei Biscottari (nel tratto compreso fra piazza San Giovanni Decollato e piazza Santa Chiara) e nell’intera piazza Santa Chiara divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta e dalle 19 alle 4 chiusura al transito veicolare e pedonale.

Dalle 18 del 5 novembre alle 6 del 7 novembre in via Giuseppe Mario Puglia (tratto compreso tra piazza Santa Chiara e salita Raffadali), nell’intera piazza Santa Chiara, in salita Raffadali (tra via Puglia e via dell'Università), in via dell'Università (tra salita Raffadali e via Maqueda) e in discesa dei Giudici (tra piazza Bellini e via Roma) divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta e dalle 19 alle 4 chiusura al transito veicolare e pedonale.

Dalle 6 del 3 novembre alle 6 del 7 novembre in piazza della Vittoria e in via del Bastione divieto di sosta con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della produzione.

Piazza Borsa

Dalle 13 del 6 novembre alle 6 del 10 novembre in via Roma (nel tratto compreso tra via Malta e via Zara, potrà sostare un mezzo con cestello elevatore davanti all'ingresso della banca Unicredit a condizione che venga rilasciata autorizzazione dagli organi competenti), in via Genova (nel tratto compreso tra via Roma e via degli Schioppettieri), in via degli Schioppettieri (nel tratto compreso tra via Genova e via Firenze), in via Malta (tra via Roma e piazza Borsa, solo nei tratti non regolamentati con ordinanze che istituiscono aree riservate a vario titolo) e in piazza Borsa (tra via Malta e via Zara) divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta e chiusura al transito dei veicoli dalle 19 alle 4.

Stazione e via Lincoln

Dalle 18 del 9 novembre alle 4 del 10 novembre 2023 transito vietato ai veicoli in via Roma (tra corso Vittorio Emanuele e piazza Giulio Cesare), sull’intera piazza Giulio Cesare, in via Paolo Balsamo (tra piazza Giulio Cesare e corso dei Mille), in corso dei Mille (tra via Balsamo e via Lincoln) e in via Lincoln (tra corso dei Mille e il Foro Italico).

Via Malta

Dalle 13 dell’8 novembre alle 6 del 10 novembre in via Malta divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta, ad eccezione dei mezzi di produzione, solo nei tratti non regolamentati con ordinanze che istituiscono aree riservate a vario titolo.

La produzione provvederà a garantire il transito di eventuali veicoli di soccorso per eventuali emergenze e dei residenti e possessori di passi carrabili ed eventuali posti H. Dai divieti sono esclusi i veicoli al servizio dei disabili, muniti del relativo «contrassegno di parcheggio per disabili». La produzione resterà responsabile di qualsiasi danno arrecato alle strutture (balconi, basolato, marciapiedi) delle vie e piazze. Durante le riprese, nelle strade chiuse al transito, i pedoni potranno attraversare (da un marciapiede all’altro) soltanto sotto stretta sorveglianza e responsabilità del personale autorizzato dall'organizzazione.