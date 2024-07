Palermo, Appuah sempre più vicino: il Nantes lo lascia fuori in amichevole

Un ulteriore indizio sull'imminente passaggio di Stredair Appuah in rosanero arriva dall'amichevole disputata nel pomeriggio tra Nantes e Dunkerque e vinta 2-1 dai gialloverdi. Il francese è infatti rimasto fuori dall'elenco dei giocatori a disposizione del tecnico Koumbouaré, probabilmente per non esporsi ad alcun problema di carattere fisico in vista dell'imminente trasferimento a Palermo.

Inizialmente il nome di Appuah figurava tra i convocati per l'amichevole, ma nella nota con cui il Nantes ha annunciato le formazioni (un'ora prima del calcio d'inizio) il suo nome non c'era più: un ulteriore segno che per la chiusura della trattativa mancano davvero pochi dettagli e che potrebbe raggiungere i compagni ancor prima della partenza da Manchester per fine ritiro.

Per Morgan De Sanctis si tratterebbe del quarto colpo in pochi giorni, dopo che giovedì sono stati ufficializzati nell'arco di un pomeriggio Blin, Pierozzi e Di Bartolo.

L'accordo tra Palermo e Nantes è stato trovato ieri per una cifra tra 1,5 e 2 milioni di euro più bonus: fondamentale il rilancio del direttore sportivo dopo che i gialloverdi avevano respinto una proposta da 1,8 milioni del Venezia. Appuah, classe 2004, esterno offensivo, andrà a coprire ulteriormente il comparto esterni di Dionisi, con la possibilità di agire sia a destra che a sinistra: le sue accelerazioni, insieme ai dribbling, possono rivelarsi un'arma importante per scardinare le difese avversarie.