Per il Palermo un poker in entrata. L'ex Marconi firma con l'Entella

Si prospetta una settimana molto movimentata per il mercato in entrata del Palermo: Alessio Dionisi è pronto infatti ad accogliere Alexis Blin dal Lecce, Niccolò Pierozzi dalla Fiorentina e Francesco Di Bartolo dal Lommel. Insieme a loro firmerà per i rosa anche Valentin Gomez, che però si appresta a tornare in Argentina dove lo attende il prestito al River Plate.

Blin dovrebbe essere ufficializzato per primo: ha già completato le visite mediche ed è pronto ad aggiungere muscoli e intelligenza tattica al centrocampo del Palermo. Anche i due under Pierozzi e Di Bartolo sono in arrivo nel ritiro di Manchester: per il primo è servito un lungo tira e molla nella trattativa con i gigliati, chiusa con l'abbassamento del prezzo e l'aggiunta del 50% sulla futura rivendita, mentre il secondo è stato scelto come terzo portiere alle spalle di Desplanches e Gomis, in un'operazione tutta in famiglia del City Football Group.