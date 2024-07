Il mercato del Palermo, Henry in pole per sostituire Soleri: c'è già l'ok del Verona

Un ritorno di fiamma a undici mesi di distanza, ma stavolta le prospettive per chiudere sono ben diverse: è il francese Thomas Henry del Verona il profilo in cima alla lista del Palermo per sostituire Edoardo Soleri, in procinto di passare allo Spezia in cambio di Dimitrios Nikolaou. Il centravanti degli scaligeri, 18 presenze e 3 gol nella scorsa stagione, è scalato indietro nelle gerarchie e i rosa, a caccia da tempo di un 9 di riserva, hanno fiutato l'occasione.

Henry era entrato nei radar di Rinaudo un anno fa, quando Soleri sembrava pronto per passare al Brescia, ma alla fine l'affare non si è concretizzato e il Palermo ha puntato nuovamente sul numero 27: stavolta non sembrano esserci più ostacoli per il suo trasferimento allo Spezia e i rosa, che a parte Brunori non hanno al momento altre punte in organico, sembrano orientati ad affondare il colpo con il nuovo direttore sportivo De Sanctis.