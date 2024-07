Palermo, visite mediche per Nikolaou: Henry a un passo, ultimi dettagli per Pierozzi

Non è ancora chiaro se il secondo colpo in entrata sarà lui o gli altri profili su cui De Sanctis si è mosso con decisione negli ultimi giorni, ma tra Dimitrios Nikolaou e il Palermo ormai non ci sono più barriere di separazione: il difensore greco ha salutato in mattinata gli ormai ex compagni dello Spezia in ritiro, per poi andare a sostenere le visite mediche con il club rosanero. Firma e ufficialità potrebbero arrivare già domani, ma non sono gli unici volti nuovi che si preparano a raggiungere i rosa a Livigno: la trattativa tra Palermo e Verona per Thomas Henry ha avuto un’improvvisa accelerata, su quella per Niccolò Pierozzi mancano davvero pochi dettagli da sistemare con la Fiorentina e sarà tutto fatto.

Nikolaou dovrebbe siglare un contratto fino al 2028, con lo Spezia che avrà in cambio il cartellino di Soleri più un conguaglio da 500 mila euro; Aurelio, anche lui molto vicino agli “aquilotti”, si trasferirà invece in prestito ma potrebbe anche arrivare in un’operazione successiva, visto che Dionisi al momento non ha a disposizione alcun elemento se non lui nella piazzola di terzino sinistro.

Per Henry l’intesa con il Verona è totale, manca ancora quella con il giocatore ma non dovrebbero sorgere problemi: il francese è pronto a trasferirsi in rosanero in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione o del raggiungimento di un numero prefissato di presenze o reti. Sarà lui dunque a raccogliere il testimone di Soleri, sperando di fare breccia allo stesso modo nel cuore dei tifosi.