Palermo, dopo Henry dal Verona potrebbe arrivare Ceccherini. Ufficiale la cessione allo Spezia di Soleri e Aurelio

Li ha portati in Italia nell’estate 2023 quand’era ancora direttore sportivo della Salernitana, adesso li rivuole per il Palermo e può trovare una sponda proprio nella sua ex squadra, per la quale è in corso una profonda ristrutturazione: Morgan De Sanctis ha individuato in Mateusz Legowski e Chukwubuikem Ikwuemesi due possibili profili per rinforzare i rosa in vista di una stagione che dovrà necessariamente vederli protagonisti nella rincorsa alla Serie A.

In questo senso la situazione del club campano viene in soccorso al direttore sportivo del Palermo: il progetto tecnico delle stagioni precedenti è stato azzerato dai granata dopo il mancato passaggio di proprietà e tutti i giocatori, giovani e meno giovani, sono considerati sacrificabili e cedibili di fronte a un’offerta congrua, che la società di viale del Fante sarà ben disposto a fare qualora dovesse ritenere i giocatori funzionali al gioco di Dionisi.