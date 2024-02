Il commiato del «soldatino» Valente: «Grazie Palermo, è stata un’esperienza che racconterò ai miei figli»

Adesso è anche ufficiale, Nicola Valente è un nuovo giocatore del Padova. A renderlo noto il club rosanero tramite una nota pubblicata sul proprio sito: «Il Palermo F.C. comunica di aver ceduto al Padova Calcio il calciatore Nicola Valente. L’attaccante si trasferisce a titolo definitivo. A Nicola i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero», si legge.

L’esterno d’attacco rosanero era arrivato nell’estate del 2020 dalla Carrarese. Dopo 3 stagioni e mezzo lascia la Sicilia, destinazione Padova. In totale, con la maglia rosanero, ha collezionato ben 119 presenze e 17 gol. Indimenticabile è stata l’annata della promozione in Serie B (2021-2022).

L’esterno nato a Zevio, in provincia di Verona, collezionò 40 presenze stagionali in tutte le competizioni e mise a segno ben 7 gol e 11 assist (4 dei quali ai playoff). L’anno dopo, in cadetteria, Valente si è confermato pedina importante della rosa. Corini ha puntato ancora su di lui, come hanno certificato le 32 presenze in campionato impreziosite da 3 reti e 6 assist.