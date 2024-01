Palermo, fatta per Valente al Padova: addio ad uno dei protagonisti della promozione in B

Tra stasera e domani Nicola Valente raggiungerà la sua nuova destinazione: il Padova. Sembra, a questo punto, a prescindere dall’operazione Daniele Verde (in stand-by, come raccontato ieri). Nelle ultime ore è stato l’esterno d’attacco a chiedere al Palermo di essere ceduto, anche perché da Padova gli avrebbero offerto un bel contratto, di almeno due anni. Quello di oggi, è stato l’ultimo allenamento in maglia rosa per “Nick”, come lo chiamano spesso i tifosi.

Il Padova ha spinto per averlo, e il direttore sportivo biancorosso, Massimo Mirabelli, ha spinto tanto fino all’ok definitivo del club rosanero, arrivato questo pomeriggio. L’attaccante del Palermo ex Carrarese, partirà dunque a prescindere dall’eventuale arrivo del napoletano in Sicilia (Verde). La dirigenza rosanero ha fatto di tutto per accontentarlo e ha trovato l’accordo definitivo con i veneti dopo la frenata di ieri sera. In rosanero dal 2020, con la maglia del Palermo l’esterno nato a Zevio (Verona) ha collezionato 119 presenze e messo a segno 17 gol.