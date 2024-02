Palermo, ufficiale Traorè: «Amici rosanero, tutti allo stadio»

«Il fuoco dentro, il cuore in mano, la testa in campo. Benvenuto, ragazzo». È questo il messaggio con cui il Palermo ha scelto di accogliere Chaka Traorè (nella foto), l’ex giocatore del Milan arrivato ieri (1 febbraio), in tarda serata, per firmare con il club rosanero. «A Chaka il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero», si legge inoltre nel benvenuto pubblicato sul sito del Palermo.

L’attaccante, che quest’anno con i rossoneri ha segnato due gol tra campionato e Coppa Italia, si è trasferito con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, più il 15% per cento sull’eventuale futura rivendita. Il giocatore è già carico e non vede l’ora di scendere in campo, come testimonia il video pubblicato sulla pagina instagram del Palermo in cui invita la gente a riempire il Barbera: «Buonanotte amici rosanero, tutti allo stadio, ciao!».