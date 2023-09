Altro colpo del Palermo, affare fatto per Patryk Peda della Spal

Il Palermo ha chiuso per Patryk Peda della Spal. Dopo Aljosa Vasic, arrivato dal Padova, un altro colpo dalla Serie C. Polacco, di 21 anni e difensore centrale. Dovrebbe restare un altro anno con il club di Ferrara, in Serie C, e poi raggiungere il capoluogo per la stagione 2024-2025. Trattativa veloce, un vero e proprio blitz di mercato portato avanti all’hotel Sheraton di Milano, dove il direttore sportivo Rinaudo si trova (insieme a Bigon).

Ventuno presenze e 1 gol nella scorsa stagione con la maglia della Spal, in Serie B. Una presenza anche in Coppa Italia per il ragazzo cresciuto calcisticamente nella società spallina.

Dovrebbe essere stato l’ultimo movimento in entrata per il club rosanero, ma è d’obbligo usare il condizionale visto che mancano ancora alcune ore alla chiusura del calciomercato (ci sarà tempo fino alle 20 di oggi). Peda è un difensore centrale ma all’occorrenza può fare anche il terzino, è abile nel gioco aereo e forte fisicamente. In uscita, ha già firmato Samuele Damiani con la Juventus Next Gen. Manca solo l’annuncio ufficiale del club