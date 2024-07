Palermo, Patryk Peda si presenta: «Pronto a giocare titolare, mi ispiro a Glik»

Prima conferenza stampa di Patryk Peda in rosanero. Oggi il difensore, appena acquistato dalla Spal, si è presentato davanti ai microfoni a Livigno, sede del ritiro del Palermo.

«Sono pronto a dare tutto, sono orgoglioso di indossare la maglia del Palermo - ha detto -, ho atteso un anno e adesso sono arrivato. Ho giocato due stagioni in B e una in C, sono pronto, spero di fare bene. Adesso arriva il Palermo che è la squadra più grande dove sono stato. Per un difensore l’Italia è un paese perfetto, so come vogliamo lavorare. Sono preparato, tecnicamente mi piace giocare con la palla, non ho paura. Mi sento pronto, non più giovane. L’obiettivo è fare meglio della passata stagione, a me piace vincere e voglio vincere tutte le partite possibile».

Il calciatore polacco parla del suo arrivo in Italia e dell'accoglienza: «Ho vissuto tanto qua anche prima dell’avventura nel calcio. Ho fatto la scelta giusta, mi sento benissimo e sono contento». Peda ha poi svelato di aver parlato con Murawski: «Mi ha detto cose belle della città, mi ha parlato bene dei tifosi».