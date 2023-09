Palermo, superati gli abbonamenti della scorsa stagione: sono 11.603 le tessere sottoscritte

Sono 11.603 gli abbonati per la stagione in corso. Il Palermo non sarà da solo, nemmeno quest’anno. Superato il dato dello scorso campionato, quando i fedelissimi furono 11.465. Di poche tessere in più, ma si è registrata comunque una crescita. E chissà che la vittoria ottenuta contro la Reggiana non possa far svegliare qualche tifoso rimasto deluso dal pareggio (in 11 contro 9) di Bari alla prima giornata. Non si vede ancora un gioco corale, ma la squadra è forte e in tanti possono decidere la singola partita. Se poi Corini allenerà la solidità di organico (in tutti i reparti), allora si può sognare in grande.

Intanto domani il Palermo esordirà in campionato al Barbera, contro la FeralpiSalò, con il morale a mille e di fronte ad una squadra che ha ancora 0 punti in classifica per effetto delle sconfitte con Parma, Sudtirol e Ascoli. Si prevede una buona cornice di pubblico al Barbera, pronto ad accogliere i suoi beniamini. Tanti già conosciuti e altri nuovi, presentatisi ai tifosi al Rosanero In Fest, che si è consumato ieri sera tra cori e striscioni per i giocatori.

Presente anche Corini, che ha speso parole importanti per i suoi tifosi: “Abbiamo bisogno di voi, cerco di farvelo capire in tutti i modi, sappiamo tutti dove vogliamo arrivare. 20 anni fa non sapevo cosa mi aspettava, poi ho capito e mi avete accolto benissimo. Sento la responsabilità da allenatore, ma sono pronto”. Calore, passione, impegno. Tre ingredienti che l’allenatore del Palermo vorrà vedere a partire da domani, quando ci sarà di fronte una squadra motivata e assetata di punti.