Palermo-Feralpisalò, i convocati: resta fuori Buttaro, c’è il neo acquisto Coulibaly

Si avvicina la sfida contro la FeralpiSalò. Il Palermo va a caccia del secondo acuto stagionale dopo la vittoria esterna contro la Reggiana, a Reggio Emilia. Corini, per la sfida di domani (2 settembre) ne convoca 24. Una rosa ampia e di qualità, ciò che l’allenatore aveva chiesto in sede di mercato per essere competitivi. L’unico a restare a casa è Alessio Buttaro, ancora alle prese con un infortunio e non nelle migliori condizioni. Starà fuori almeno altre 2 settimane.

C’è anche l’ultimissimo arrivato in casa rosanero, Mamadou Coulibaly, che oggi è stato ufficializzato dal club rosanero con una nota diffusa sul proprio sito: “Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dall'U.S. Salernitana 1919 le prestazioni sportive di Mamadou Coulibaly. Il calciatore, che indosserà la maglia numero 80, si trasferisce con la formula del prestito con opzione. Coulibaly sarà presentato prossimamente in conferenza stampa. A Mamadou – si legge ancora nella nota - il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Solo buone notizie dalle parti di viale del Fante, che nella giornata di oggi ha anche reso nota la convocazione di Aljosa Vasic con la nazionale U21 serba. Il commissario tecnico Dusan Djordjevic lo ha chiamato per la gara di qualificazione degli Europei U21 2023 che si disputerà contro l'Azerbaigian (12 settembre a Stara Pazova, Serbia). Proprio Vasic, domani potrebbe rifiatare per lasciare spazio al neo arrivato Henderson (che ha già giocato uno spezzone di match a Reggio Emilia). Il talento ex Padova è stato comunque convocato e potrebbe dare il suo contributo nel corso del secondo tempo. Almeno, questa è l’ipotesi più accreditata.

Di seguito la lista completa dei convocati per Palermo-FeralpiSalò: 1 Desplanches, 2 Graves, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 6 Stulac, 7 Mancuso, 8 Segre, 9 Brunori , 10 Di Mariano, 11 Insigne, 12 Nespola, 15 Marconi, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 22 Pigliacelli , 27 Soleri, 30 Valente , 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37, Mateju, 53 Henderson, 80 Coulibaly.

Il Palermo, inoltre, ha ufficializzato la rescissione consensuale del contratto di Roberto Crivello, nell’ultima stagione in prestito al Padova in serie C.