A Palermo si gira Petra 3 con il premio David Paola Cortellesi: strade chiuse e divieti dal centro storico all'Arenella

Dopo il successo alla sessantanovesima edizione dei David di Donatello (sei premi, compreso quello tutto per lei di migliore attrice protagonista, nella foto) con il suo primo film da regista, C'è ancora domani, Paola Cortellesi torna sul set di Petra, stavolta solo da attrice. La fiction, che andrà nuovamente in onda su Sky Original, è alla sua terza stagione e tra le location in cui l'ispettrice della squadra mobile porterà avanti le sue indagini, ci sarà anche Palermo. Le storie della serie saranno ancora una volta ambientate a Genova, ma nel capoluogo siciliano saranno girate alcune scene dal 27 al 31 maggio.

Alla regia c'è Maria Sole Tognazzi, mentre Paola Cortellesi avrà un altro ruolo oltre a quello di protagonista: si occuperà anche della sceneggiatura con Giulia Calenda, Ilaria Macchia e Furio Andreotti. A fare parte del cast, ancora Andrea Pennacchi, che vestirà i panni del viceispettore Antonio Monte. Tra le storie della nuova stagione della fiction, ispirata ai romanzi della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa, entrambe edite in Italia da Sellerio.