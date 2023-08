Palermo, visite mediche in corso per Henderson: i dettagli dell’affare

Liam Henderson sta svolgendo le visite mediche con il Palermo. Sarà un nuovo calciatore rosanero. Una trattativa decollata nell’ultima settimana, dopo la cessione di Saric, e a due mesi di distanza dal primo sondaggio affettuato a giugno.

Nonostante la partecipazione in serie A nelle ultime due stagioni, il centrocampista ha scelto la Sicilia accettando di giocare in una categoria inferiore, quella serie B che gli ha regalato però la gioia più bella della sua carriera: la promozione con l’Hellas Verona nella stagione 2018-2019. A risultare decisivo per il buon esito dell’operazione anche Eugenio Corini, tecnico del Palermo che aveva già allenato Liam ai tempi di Lecce, nella stagione 2020-2021.

L’accordo è stato trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di serie A. Il Palermo migliora così la mediana ma è pronto ad accogliere anche un altro attaccante. Si tratta di Federico Di Francesco, che come detto in queste ore ha preferito il rosanero alla serie A, dove ha già deciso la prima giornata contro la Lazio con un gol nei minuti finali. I giallorossi hanno chiesto di tenerlo ancora un’altra settimana, per il match in trasferta contro la Fiorentina, poi i saluti e la nuova destinazione Palermo.

Domani puó considerarsi un’operazione fatta, quando anche gli ultimi dettagli butocratici saranno sistemati. Anche per lui, le ultime due stagioni in serie A con oltre 40 presenze collezionate. Un giocatore importante che puó davvero fare la differenza. Bisoli, è una pista che si è invece defilata nelle ultime ore. Cellino, presidente del Brescia, fa muro e non tratterà fino alla decisione del Consiglio di Stato che decreterà in quale campionato giocherà il club Lombardo nella prossima stagione.