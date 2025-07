Un albergo nella zona di Piraineto: via libera dal Comune di Carini

Mentre le ruspe, poco per volta, liberano la costa dalle case abusive, a Carini si lavora per accogliere chi di quel litorale finora negato vorrà godere nel rispetto della natura. In un territorio privo di alberghi, da quando diversi anni fa l’Azzolini di Villagrazia chiuse i battenti, arriva dall’amministrazione municipale, guidata dal sindaco Giovì Monteleone. il via libera per la realizzazione di una struttura ricettiva vicina al mare, in zona Piraineto,

Obiettivo attrarre i flussi turistici e non solo in estate, grazie anche alle prospettive che lascia intravedere il progetto per il polo biomedico a Carini. «Anche in vista della realizzazione del centro Rimed - spiega l’assessore comunale alle Attività produttive Valeria Gambino - avremo bisogno di adeguate strutture ricettive. La salvaguardia del territorio in corso deve essere accompagnata da un impegno finalizzato ad accogliere i turisti, anche perché Carini ha 50 mila abitanti e si trova a meno di 5 minuti dall’aeroporto».