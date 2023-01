Palermo, in stand by la trattativa Masciangelo: visite mediche per Graves

In stand-by la trattativa per Masciangelo del Benevento. Rinaudo, direttore sportivo del Palermo, dopo avere abbandonato la pista per Martella della Ternana, si è tuffato sul terzino del club campano. Primi contatti due giorni fa, ora i dialoghi sono fermi. La proposta del Palermo è la formula del prestito con diritto di riscatto che scatta al raggiungimento di determinate condizioni. Ci sarebbe accordo col club ma non con il giocatore ancora.

Ulteriori sviluppi sono attesi nella giornata di domani. Graves ha invece già svolto le visite mediche a Roma e domani (o al massimo lunedì) è atteso a Palermo per la firma del contratto. Potrebbe essere a disposizione di Corini già contro la Reggina il prossimo weekend. Alto 1,91 cm, il danese ha giocato con la maglia del Renders in prima divisione danese. Conta 17 presenze impreziosite da 2 gol e 1 assist

. In entrata, resta vivo il nome di Barberis ma l'arrivo di Verre ha colmato comunque il buco lasciato da Gomes. Proprio il centrocampista ex Sampdoria, è stato convocato in extremis da Corini per la sfida contro l'Ascoli (posticipata a domani, ore 14). In uscita, il club di viale del Fante proverà fino alla fine a piazzare Edoardo Lancini, magari in C, dove è molto richiesto.

