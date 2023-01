Il Palermo è pronto ad abbracciare Verre e spunta il nome di Barberis

Tra campo e mercato. Rinaudo è sempre a lavoro per migliorare la qualità della rosa a disposizione di Eugenio Corini. L'allenatore bresciano è pronto ad abbracciare Valerio Verre, che dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana. Se non lunedi, probabilmente martedì.

Si tratta di un'operazione chiusa da tempo con la modalità del prestito con diritto di riscatto. Andrà a rinforzare il reparto di centrocampo, limitato numericamente dopo gli infortuni di Stulac e Gomes (quest'ultimo rientrerà tra una quindicina di giorni).

Ma non è l'unico nome sul taccuino di Rinaudo, che ha messo gli occhi anche su Huerta, esterno destro d’attacco classe 2004 che da pochissimo fa si è affacciato al calcio professionistico con la maglia del Club Universidad de Chile. City Group pronto a sborsare 2 milioni di euro per acquistare il giovane talentuoso (18 anni) a titolo definitivo.

A centrocampo, infine, il nome nuovo è quello di Barberis del Monza. Per lui solo 7 presenze in Serie A con i brianzoli. Il Palermo proverà l'affondo decisivo la prossima settimana. Arriverà, con certezza, anche un terzino sinistro, come ha fatto palesare spesso anche Corini in sala stampa. Una cosa alla volta, però. Prima Verre dalla Sampdoria.

