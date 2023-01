I rosanero non smettono di sognare, il Palermo guarda sempre più ai play off

Sogno e concretezza. La vittoria contro il Bari di venerdì sera aveva fatto sognare la tifoseria rosanero che per una notte aveva osservato la classifica godendo del Palermo in zona play off dopo che la squadra di Corini aveva a lungo galleggiato nei bassifondi della classifica. Dopo le partite disputate ieri e valide per la seconda giornata di ritorno del campionato cadetto, la situazione non è cambiata moltissimo e oggi la classifica dice che il Palermo è più vicino al vertice che non ai bassifondi.

Un solo punto separa i rosanero dall'ottava posizione occupata dal Cagliari che ieri ha pareggiato 0 - 0 contro il Cittadella. Al contrario sono cinque i punti di distanza dal Como che ieri ha fatto due a due in casa contro il forte Pisa. Insomma una giornata tutto sommato favorevole per i colori rosanero che oggi potranno assistere all'ultimo incontro di turno tra Brescia e Frosinone consapevoli che anche un’eventuale vittoria della squadra del presidente Cellino non cambierebbe la situazione.

Ieri una giornata di scontri fra squadre del vertice e squadre della bassa classifica: le tre candidate alla retrocessione diretta e cioè Cosenza, Perugia e Venezia hanno perso tutte, il Cosenza a Modena, il Perugia a Parma ed il Venezia in casa contro il sorprendente Sudtirol che adesso si è portato al quinto posto ad una sola lunghezza dal Bari sconfitto a Palermo. Il Genoa vince a Benevento al 94’ fra l’amarezza dei Sanniti e aggancia la Reggina al secondo posto ed a sole tre lunghezze dalla capolista Frosinone che però ha una partita in meno. L'Ascoli, prossima avversaria del Palermo, impatta 1-1 in trasferta contro la Spal.

Tutto sommato una giornata che, al contrario di quanto succede spesso in B, non ha riservato grosse sorprese.

© Riproduzione riservata