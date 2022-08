Palermo, Pierozzi verso l'addio dopo solo un mese: stop muscolare per Broh

Prima ancor di iniziare, è già separazione. Mistero e sorpresa, ma la notizia era nell’aria fin dalla giornata di ieri e adesso sembra proprio che possa concretizzarsi: Edoardo Pierozzi probabilmente lascerà il Palermo dove era arrivato intorno alla metà di luglio. Il giovane difensore ventenne era stato preso in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto dalla Fiorentina ed era stato una delle operazioni del poi dimissionario direttore sportivo Castagnini.

Il giocatore è stato ufficializzato dal club rosanero il 29 luglio e soltanto dopo due settimane potrebbe lasciare inaspettatamente il club di viale del Fante. Probabilmente niente derby in famiglia per Pierozzi che domenica non farà parte del gruppo che partirà direzione Reggio Calabria per disputare la gara contro la Reggina, valida per il quarto turno di serie B 2022/2023. Nel club calabrese milita infatti il suo gemello Niccolò Pierozzi, che nella gara di ieri contro il Sudtirol è pure andato in gol. Edoardo invece ha giocato un minuto nella gara vinta contro il Perugia e venti minuti nella trasferta di Bari, quando entrò collocandosi nella zona destra avanzata.

Se Pierozzi probabilmente si ferma perché in procinto di lasciare il club, Jeremie Broh va verso un probabile stop per noie muscolari. Il giocatore uscito anzitempo nella gara con l’Ascoli, sembrava avesse lasciato il campo per scelta tecnica. Sottoposto poi ad indagini strumentali, si è accertato che lamenta una distrazione muscolare al bicipite femorale destro, che probabilmente non lo metterà nelle condizioni di essere disponibile per la gara di sabato a Reggio Calabria.

La dirigenza rosanero è ancora al lavoro per trovare un attaccante che possa fungere da vice Brunori: si conferma il contatto con lo Spezia per il 25enne di nazionalità slovacca Samuel Mraz, anche se nella giornata di oggi non sono stati fatti rilevanti passi in avanti. Nel caso di una suo arrivo in rosanero, sarà necessario procedere ad una cessione o a escludere dalla rosa qualche elemento over 23.

© Riproduzione riservata