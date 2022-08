Palermo, più vicino l'attaccante Mraz: sarebbe l'ultimo colpo. Visite mediche per Saric

Sabato l'incontro tra i dirigenti aveva portato a un'intesa quasi definitiva, questa mattina sono stati definiti anche gli ultimi dettagli. Non c'è più alcun dubbio: Saric sarà un nuovo calciatore del Palermo.

Per il centrocampista bosniaco visite mediche a Roma questa mattina, mentre domani, 30 agosto, atterrerà all'aeroporto Falcone e Borsellino alle 12 circa con un volo da Bologna. Firmerà domani stesso il contratto che lo legherà ai rosanero fino al 2026. L'ingaggio prevederà dei bonus legati a presenze, gol e assist. Il 25enne lascia l'Ascoli dopo 69 presenze, 4 gol e 6 assist in 2 anni. Quest'anno era rimasto in panchina contro la Spal e anche contro il Palermo sabato scorso, perché "distratto dalle voci di mercato", aveva detto il suo allenatore Bucchi. Una telenovela conclusa, un colpo di mercato importante, che andrà a rinforzare un centrocampo già di livello grazie agli acquisti (formalizzati) di Stulac e Segre.

Con l'ingaggio di Saric, Rinaudo si preoccuperà di trovare un vice Brunori. La priorità della dirigenza rosanero adesso è questa. I nomi caldi sono quelli di Melchiorri e Di Carmine, ma in pole adesso c'è Manuel Mraz, per il quale sarebbe in corso una trattativa in stato avanzato con lo Spezia. L'ultima stagione l'ha giocata, in prestito dal club ligure, al Bratislava, con cui ha totalizzato 28 presenze e messo a segno 9 gol tra campionato e Conference League. Si allontana infine Machin, che rappresentava un'alternativa a Saric. Ancora 3 giorni di mercato, ma la squadra è quasi al completo.

