Saric sbarca a Palermo: "Ho grandi ambizioni, felice di essere qui"

Dopo una lunga trattativa, inizia l'avventura a Palermo di Dario Saric. L'ex centrocampista dell'Ascoli è atterrato all'Aeroporto Falcone e Borsellino e approda in maglia rosanero a titolo definitivo, per complessivi 1,8 milioni di euro, compresi i bonus. Firmerà con i rosanero un contratto di 4 anni.

Tutto come previsto: il calciatore è partito con un volo Ryanair da Bologna ed è arrivato alle 12:25 nel capoluogo. Atteso allo stadio per visite e firma sul contratto quadriennale. Oggi, arriverà anche il comunicato del club che ufficializzerà il nuovo acquisto. "Sono molto ambizioso e felice di essere qui", sono state le sue prime parole da nuovo calciatore rosanero.

Saric è nato a Cento, provincia di Ferrara, da genitori bosniaci fuggiti in Italia ai tempi della guerra. Il calcio è sempre stata la sua passione. Cresciuto nelle giovanili del Cesena e del Carpi, giocò poi nella Virtus Castelfranco nel 2015 mentre l'anno dopo esordì tra i professionisti in Lega Pro con la maglia del Siena. Nel 2017 il ritorno al Carpi e poi il debutto in Serie B a 20 anni. Infine il passaggio all’Ascoli nel 2020, prima della nuova avventura in maglia rosanero.

