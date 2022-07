Dopo tre anni Marong lascia il Palermo, ceduto in prestito alla Gelbison

Il Palermo conclude la terza operazione in uscita sul mercato: Bubacarr Marong si trasferirà alla Gelbison con la formula del prestito secco. Dopo 3 anni, quindi, il difensore gambiano classe 2000 lascerà il capoluogo destinazione Salerno e giocherà con una squadra neopromossa dalla Serie D.

Per lui, l'opportunità comunque di restare tra i professionisti. A dare l'annuncio è stato il club di viale del Fante attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: "Il Palermo comunica di aver ceduto il difensore Bubacarr Marong all'ASD Gelbison Cilento Vallo della Lucania con la formula del prestito fino al 30 giugno 2023. A Bubacarr il miglior in bocca al lupo per la sua nuova avventura da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia del Palermo F.C".

Solo 16 presenze in 3 anni. Troppo poco per puntare ancora su di lui. Con Boscaglia nessuna presenza in Serie C, mentre sono 4 i gettoni in campionato nell'ultima stagione. Tre presenze anche in Coppa. Lo scorso anno 4 presenze ai playoff e 5 in campionato. Ora spera di trovare continuità in Lega Pro e ritornare a Palermo più maturo il prossimo anno.

