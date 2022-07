Serie B, il Palermo parte dal Barbera col Perugia: il calendario

Un nuovo inizio, una nuova storia. Il campionato del Palermo inizierà da casa propria, dallo stadio Renzo Barbera, contro il Perugia. Così ha deciso il sorteggio che si è tenuto nella splendida location di Reggio Calabria. A distanza di qualche mese, gli uomini di Baldini torneranno poi a Bari, per il 2° turno del campionato. Era Aprile, era Lega Pro, era l'ultima giornata, e i rosanero vinsero 0-2. Da segnalare la 5° e la 6° giornata, quando i rosanero affronteranno prima il Genoa, al Renzo Barbera e poi il Frosinone, al Benito Stirpe. Quello contro il grifone, sarà anche il primo vero big match della stagione. Il Palermo chiuderà con due sfide affascinanti: Il Cagliari alla penultima e il Brescia all'ultima. Andata al Barbera, ritorno al in sardegna contro i rossublù, andata al Rigamonti e ritorno invece al Barbera contro le "rondinelle". I tifosi, si augurano che possano essere due sfide determinanti per la Serie A, ovviamente. 14° e 15° giornata saranno due incontri niente male: Palermo-Venezia e Benevento-Palermo. Due settimane di fuoco e chissà, anche decisive per le sorti del campionato. Ecco di seguito tutte le sfide dei rosanero dalla 1° alla 19° giornata:

1^: Palermo-Perugia

2^: Bari-Palermo

3^: Palermo-Ascoli

4^: Reggina-Palermo

5^: Palermo-Genoa

6^: Frosinone-Palermo

7^: Palermo-Sudtirol

8^: Ternana-Palermo

9^: Palermo-Pisa

10^: Palermo-Cittadella

11^: Modena-Palermo

12^: Palermo-Parma

13^: Cosenza-Palermo

14^: Palermo-Venezia

15^: Benevento-Palermo

16^: Palermo-Como

17^: Spal-Palermo

18^: Palermo-Cagliari

19^: Brescia-Palermo

La prima giornata, offrirà spettacolo, non solo al Renzo Barbera. Sapore di Serie A già ai natri di partenza con il match tra Venezia e Genoa allo stadio Luigi Penzo. Grandi nomi anche al Tardini, dove si sfideranno Parma e Bari. Il Cagliari volerà a Como, mentre il Pisa sarà di scena al Tombolato di Cittadella. Impossibile annoiarsi: la Serie B sarà tra le più belle ed entusiasmanti degli ultimi anni. Ecco la prima giornata completa del nuovo campionato di Serie B 2022/2023:

1^ Giornata:

Ascoli-Ternana

Benevento-Cosenza

Brescia-Sutirol

Cittadella-Pisa

Como-Cagliari

Modena-Frosinone

Palermo-Perugia

Parma-Bari

Spal-Reggina

Venezia-Genoa

