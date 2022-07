Samuele Damiani saluta l'Empoli e torna al Palermo, il centrocampista firma fino al 2026

Samuele Damiani a titolo definitivo al Palermo. Lo annuncia il club rosanero in una nota. "Il Palermo comunica di avere acquisito a titolo definitivo dall'Empoli le prestazioni sportive di Samuele Damiani". Il centrocampista ha firmato fino al 30 giugno 2026.

Silvio Baldini potrà ancora contare sul centrocampista che, nelle ultime partite dei play-off (tranne la finale di ritorno con il Padova, saltata per squalifica), ha dato alla squadra una marcia in più, sia in quantità, sia soprattutto in qualità e rifinitura. Il ventiquattrenne di Poggibonsi rappresenta un profilo ideale per la filosofia del nuovo gruppo proprietario del Palermo, dato che è giovane, ma vanta già una discreta esperienza.

Damiani era rientrato all’Empoli dopo che il Palermo, a sorpresa, aveva deciso di non esercitare il diritto di riscatto incluso nel prestito, attraverso il quale il giocatore era arrivato a gennaio.

