Palermo, occhi sulla difesa: il futuro di Lancini e Marconi primi nodi per la nuova società

Closing ormai a un passo, la nuova società avrà immediatamente tanti nodi da dipanare, tante decisioni da prendere a cominciare dai contratti dei sette giocatori del Palermo che vanno in scadenza. La costruzione dell'organico andrà fatta con carta e penna alla mano per cercare di stare dentro i paletti imposti dalla Lega B (massimo 18 giocatori Under 23). Bisognerà ragionare tanto per potenziare l'organico in vista di un campionato che i tifosi rosanero si augurano essere competitivo.

E fra i contratti da definire prima possibile ci sono quelli di Lancini e Marconi, due titolari della difesa rosanero che ha già perso Perrotta e sicuramente dovrà intervenire sulla fascia sinistra, se non vorrà affidarsi ai soli Giron e Crivello. Dunque, considerando Pelagotti in partenza e Massolo in bilico tra panchina e maglia da titolare, è soprattutto in difesa che bisognerà intervenire. Un reparto dove soltanto la fascia destra sembra più o meno coperta con Buttaro e Accardi che quanto prima fermerà un contratto di due anni. Perrotta è rientrato a Bari. Marong, Somma e Doda non hanno giocato nemmeno le ultime partite in Serie C: facile intuire come gli interventi più importanti probabilmente saranno effettuati in difesa.

Fra gli altri contratti in scadenza, l'attenzione dei tifosi è su Valente che finora non ha ricevuto segnali di nessun tipo ma tutto lascia presumere che sia il prossimo giocatore che firmerà il rinnovo. Forse è fin troppo scontato, lo si dà per fatto.

Sarà per questo, sarà perché in difesa bisognerà intervenire maggiormente, che i rumors di mercato che riguardano il Palermo sono quasi tutti relativi alla zona arretrata del campo, con l'interesse dei rosanero per il portiere dell'under 21 Plizzari, e per due/tre giovani interessanti che non andrebbero nemmeno ad appesantire la lista degli under 23. Diversi capitoli aperti con la Juventus con cui c'è da definire intanto il trasferimento di Brunori in rosanero e non solo.

