Palermo: Ivan Marconi in attesa di conoscere il futuro, svincolato e senza richieste

Un strano silenzio, che fa rumore. È quello che incombe su Ivan Marconi, difensore centrale del Palermo. Il giocatore è ancora negli Stati Uniti, in viaggio di nozze con sua moglie, e aspetta la chiamata del Palermo per il rinnovo. Una chiamata che al momento non c'è. Non esiste nessuna trattativa per ora. Non c'è stata alcuna offerta per l'esperto difensore ex Monza. L'agente del calciatore ha sempre ribadito che la priorità è la squadra siciliana, nonostante il 32enne abbia richieste (e tante) soprattutto dalla Serie B.

Marconi vuole rimanere nel capoluogo ma al momento, di fatto, è svincolato. Dal 30 giugno per la precisione, quando il suo contratto è scaduto insieme a quello di altri 6 calciatori: Valente, Odjer, Accardi, Pelagotti, Floriano e Lancini. L'entourage di Marconi é quindi ancora in attesa.

E se questo silenzio fosse un segnale di rottura? Al momento, come ribadito più volte, l'unico certo della permanenza è Andrea Accardi, il cui rinnovo sarà ufficializzato a giorni. Tutti gli altri sono in bilico. Marconi é stato protagonista di un'ottima stagione e ha giocato tutte le partite dei playoff insieme al suo collega di reparto, Lancini.

Adesso sul suo futuro aleggia incertezza e i tifosi sperano che dopo la conferenza stampa di City Football Group, prevista per lunedì, possa arrivare un'offerta dal club rosanero. Non si è parlato di durata del contratto e al momento non si conosce la volontà dello stesso Marconi, che parlerà col suo procuratore solo una volta rientrato dalle vacanze (martedì).

