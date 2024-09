I tifosi palermitani abbracciano Schillaci: grande folla alla camera ardente al Barbera

Arrivano al Renzo Barbera, lo stadio del Palermo, in 500, ben prima dell’orario di apertura della camera ardente: non sono solo palermitani, ma appassionati della storia calcistica di Totò Schillaci, desiderosi di rendergli omaggio nel giorno della sua scomparsa. Qualcuno ha la testa bassa, qualcun altro gli occhi lucidi, ma tutti condividono lo stesso pensiero: se n’è andato il calciatore palermitano più forte della storia.

Commosso il ricordo del comico palermitano Sasà Salvaggio: «Eravamo molto amici, mi dispiace tanto: l’ho sentito meno di un mese fa e gli ho detto “dobbiamo andare in America insieme”, invece è rimasto qua».

«È un esempio e un orgoglio per la città - racconta un giovane tifoso -. Ha lasciato tanto a Palermo, era una persona umile e c’è tanta tristezza per averlo perso». Anche chi ha avuto modo di conoscerlo personalmente viene a rendergli omaggio: «Sono stato testimone della sua grande umanità, ho giocato con lui ed era un grande calciatore e grande uomo», sottolinea un altro avventore. Tra i presenti c’è chi, prima di salire, evidenzia come «i suoi occhi spiritati che faceva a Italia ‘90 sono il ricordo più grande che ho di lui. Ha rappresentato non solo l’Italia, ma tutti i palermitani perbene».