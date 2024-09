Palermo, il cordoglio degli uomini politici per la morte di Schillaci

Molte reazioni di cordoglio ha suscitato la notizia della morte di Totò Schillaci, l’eroe delle Notti magiche del mondiale di calcio Italia ‘90. «Con la scomparsa di Totò Schillaci - commenta l’assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo, Elvira Amata - la Sicilia saluta uno dei suoi figli più amati, un campione che ha portato il nome della nostra terra sui palcoscenici internazionali con il cuore e la grinta di chi non dimentica mai le proprie radici. Oggi non perdiamo solo un grande calciatore, ma anche un simbolo di passione, umiltà e determinazione. Totò, con te se ne va un pezzo di Sicilia, ma il tuo spirito continuerà a brillare nei nostri cuori».

Il Comitato regionale Sicilia della Figc-Lnd esprime «grande dolore per la sua prematura scomparsa». «Di lui - ha detto il presidente Sandro Morgana - ricorderemo sempre le grandi qualità tecniche di calciatore e l’umiltà di uomo. La sua lealtà e la sua correttezza in campo, ne hanno fatto uno dei calciatori più forti della Sicilia e anche dell’Italia».

Il Catania Football club «condivide il sincero dolore del mondo dello sport per la prematura scomparsa di Totò Schillaci, grande e amato protagonista della storia calcistica nazionale: alla famiglia, sentite condoglianze».

«Oggi ci sentiamo un po’ più soli, un po’ più avanti con l’età, un pò svuotati - commenta il senatore di FdI, Salvo Pogliese - con la morte prematura di Totò Schillaci scompare un’icona dello sport italiano in grado di far sognare generazioni di appassionati. Totò Schillaci è stato la nostra adolescenza e ci ha resi orgogliosi di appartenere a questa bellissima terra ed è stato sempre attaccato visceralmente alla Sicilia».

«Veniva dal nulla, ha incantato il mondo. Totò Schillaci è stato il calciatore più importante che Palermo abbia mai avuto, eroe delle notti magiche di Italia ‘90», afferma l’assessore allo Sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello, aggiungendo che «sarà ricordato con un segno tangibile e riconoscibile in città per onorarne la figura di uomo e di sportivo».

Il deputato regionale di Fi, Marco Intravia, esprime “grande dispiacere per la scomparsa di Totò Schillaci, campione palermitano che ha portato in alto la bandiera della Sicilia». “Con lui - prosegue se ne va un pezzo di storia del calcio nazionale, un eroe di Italia 90. Un esempio di riscatto per tutti i giovani che non vogliono arrendersi di fronte alle difficoltà».

Il senatore Raoul Russo, di FdI, si dice «addolorato come palermitano e come uomo delle istituzioni» per la morte di Schillaci che «ha rappresentato la parte sana della città, quella parte sempre invocata dalla politica e dai tabloid che rappresenta il riscatto sociale, individuale e collettivo».

«Con la morte di Totò Schillaci - osserva la senatrice di Italia viva, Dafne Musolino - scompare l’eroe simbolo di Italia ’90. Ma anche se Totò se ne va, di lui rimangono i ricordi di un glorioso Messina che, dopo 7 anni di successi e di amore per la città e la squadra, lo consacrò al calcio internazionale».

«Nel mondo dello sport - afferma il vice-presidente del gruppo Pd, Mario Giambona - Totò Schillaci ha rappresentato con i suoi gol e le sue esultanze la sicilianità nel mondo. Sono profondamente dispiaciuto per la sua scomparsa. La sua carriera ha fatto sognare tanti giovani calciatori siciliani che attraverso le sue gesta hanno sognato e capito che con la determinazione e il lavoro si possono raggiungere grandi obiettivi».

«Un uomo semplice, figlio di questa Palermo, è rimasto nonostante la popolarità sempre umile e vicino alla sua città e ai suoi tifosi educando generazioni di giovani allo sport e ai suoi valori più nobili. Giungano alla famiglia le più sentite condoglianze», afferma Fabrizio Ferrara, presidente della commissione Sport all’Ars, ricordando Totò Schillaci.

«Il Cep, Palermo,l’Italia e il calcio mondiale piangono la scomparsa di Salvatore “Totò” Schillaci e accanto al grande dolore restano indimenticabili le sue imprese sportive e le «notti bianche» degli anni ‘90. Grazie,Totò», scrive su X l’ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, oggi parlamentare europeo.

Cordoglio hanno espresso anche il deputato della Lega Anastasio Carrà, Ramon La Torre, segretario di Rifondazione Comunista Palermo, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Palermo Giuseppe Milazzo. Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana dice: «Scompare un campione ed un uomo che amato tanto lo sport e la sua città, Palermo. Totò Schillaci ha fatto brillare gli occhi di milioni di italiani durante l’epopea calcistica di Italia ‘90 che lo ha consacrato come un mito per quella generazione. Lo piangiamo e crediamo che Palermo debba ricordarlo ad imperitura memoria, dedicandogli un monumento, come Rocky a Philadelphia».