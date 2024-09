La morte di Schillaci, riaperta la camera ardente nello stadio Barbera di Palermo

È stata riaperta nello stadio Barbera di Palermo la camera ardente per rendere l’ultimo saluto a Totò Schillaci, l’ex calciatore della nazionale, della Juve e dell’Inter eroe di Italia ’90 morto ieri all’ospedale Civico nel reparto di Pneumologia all’età di 59 anni. Resterà aperta fino alle 22.

Schillaci da tempo era affetto da tumore è morto per una polmonite che lo ha debilitato. Ieri, sono stati tantissimi i palermitani che si sono recati allo stadio per un ultimo saluto all’ex calciatore. A rendere omaggio al calciatore palermitano sono arrivati i giocatori del Palermo, il presidente della società rosanero Dario Mirri, il presidente della Regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Domani in cattedrale alle 11.30 saranno celebrati i funerali.