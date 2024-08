Brescia-Palermo, i precedenti: vent’anni fa l’ultima vittoria dei rosa con i gol di Zauli e Brienza

Iniziare con il piede giusto la stagione di Serie B può essere una grande iniezione di fiducia per il Palermo, dopo un’estate trascorsa a collezionare scalpi eccellenti tra amichevoli (Monza, Leicester) e Coppa Italia (Parma). Ma da domani, venerdì 16 agosto, al Rigamonti (fischio d’inizio alle 20.30) si farà sul serio e Brunori e compagni dovranno sudare parecchio per ottenere tre punti. Il Brescia sarà un altro bel banco di prova: dal suo arrivo a novembre (cambio in panchina proprio dopo la sconfitta per 1-0 al Barbera) Maran ha impresso un’identità ben precisa alla squadra portandola all’ottavo posto, con la beffa clamorosa della qualificazione alle semifinali play-off sfumata al 97’ a Catanzaro. I musi lunghi delle «rondinelle», gli stessi che pochi giorni dopo avrebbero coperto i volti dei giocatori del Palermo dopo l’eliminazione per mano del Venezia, hanno lasciato spazio al lavoro a testa bassa e alla costruzione di una mentalità vincente: il 3-1 rifilato in Coppa Italia ai lagunari è un primo tassello.

Vincere a Brescia sarebbe un modo eccellente di iniziare: i rosa ci sono riusciti sei volte nella storia, ma l’ultima volta che hanno fatto bottino pieno risale a vent’anni fa con il 2-0 del 28 novembre 2004 firmato Zauli e Brienza (il gol nella foto). Nei 37 precedenti al Rigamonti sono 14 le vittorie delle «rondinelle» e 17 i pareggi: nella scorsa stagione il Palermo uscì con le ossa rotte dal confronto (2 marzo 2024), perdendo 4-2 dopo essere stato in vantaggio 1-2 (Brunori e Di Francesco a segno per i rosa); nell’annata precedente invece uscì il segno «x», con l’1-1 firmato nel giro di un minuto da Galazzi e Segre (26 dicembre 2022). Tra i protagonisti dei confronti degli ultimi vent’anni c’è il doppio ex Caracciolo: nei due anni a Palermo non ha mai affrontato il Brescia, mentre nelle dodici stagioni alle «rondinelle» ha segnato tre volte contro i rosa senza mai uscire sconfitto (3-3 al Barbera nel 2005, 3-2 al Rigamonti nel 2010 e 1-1 nel 2013).

La prima di campionato porta abbastanza bene al Palermo, che negli ultimi quindici anni ha perso appena tre volte (0-3 con il Napoli nel 2012, 0-1 con il Sassuolo nel 2016 e 2-0 con il Teramo nel 2020): le vittorie sono sette, i pareggi cinque. All’inizio della scorsa stagione arrivarono quattro successi nelle prime cinque trasferte, con l’unica «x» nell’esordio a Bari: nei mesi successivi il Palermo si spense, stavolta la continuità sarà d’obbligo per ambire a quella Serie A che manca ormai dal 2017. Aprire con un ko non sarebbe certo un dramma, ma aprirebbe certamente qualche riflessione su come aggiustare il tiro.