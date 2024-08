Palermo, l'allenatore Dionisi: «Vogliamo fare bene subito, vogliamo che i tifosi siano fieri di noi»

«Il percorso è lungo ma vogliamo incidere e fare bene dall’inizio». Dopodomani (venerdì 16 agosto) alle 20.30 il debutto nel campionato di serie B e Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, esalta la squadra che esordirà sul campo del Brescia, per l’anticipo della prima giornata del campionato cadetto. «Siamo pronti e contenti di iniziare - sottolinea Dionisi - sarà la prima gara della Serie B e sarà doppiamente emozionante. Ci arriviamo come speravo ci arrivassimo».

Il tecnico confermerà gli undici titolari scesi in campo domenica scorsa, quando il Palermo ha battuto al Tardini il Parma, qualificandosi ai 16esimi di finale di Coppa Italia, risultato che ha ottenuto anche il Brescia, battendo 3-1 il Venezia. «Sono molto contento di come stanno lavorando i ragazzi. Dobbiamo essere bravi a riportare in partita ciò che facciamo in allenamento. Vogliamo far sì che i nostri tifosi siano sempre fieri di noi. Rispettiamo molto il Brescia - aggiunge Dionisi - che come noi ha superato il turno di Coppa Italia, è una squadra organizzata, allenata benissimo e con giocatori di categoria. Al tempo stesso abbiamo le possibilità e le qualità per metterli in difficoltà e ottenere un risultato positivo».