Serie B, la partita Brescia-Palermo sarà trasmessa gratuitamente su Dazn

A circa 48 ore dal fischio di inizio di una nuova stagione di Serie B, Dazn annuncia che - in qualità di detentore dei diritti tv del campionato e potendo trasmettere una partita anche in modalità gratuita - inaugurerà il nuovo ciclo 24-27 trasmettendo anche in free sulla propria piattaforma il big match Brescia-Palermo, in programma venerdì 16 agosto alle 20.30.

Le due squadre, che hanno terminato la stagione 2023/2024 ai play-off, ripartono da un sogno, quello della massima serie, cercando di imporsi, fin dalla prima giornata, in uno dei campionati più imprevedibili di sempre.

Gli appassionati della Serie B avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita. Per chi non è già abbonato, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome. Con l’acquisizione dei diritti della Serie B, Dazn trasmetterà tutte le 390 partite del 'Campionato degli italianì, inclusi i play-off e play-out.