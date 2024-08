Serie B, l'allenatore Maran: «Rispettiamo il Palermo e sarà una gara stimolante»

«Rispettiamo il Palermo per la caratura tecnica e per chi la guida, un allenatore come Dionisi che viene da non pochi anni in Serie A. È una partita che ci stimola molto». Così Rolando Maran, tecnico del Brescia, in conferenza stampa in vista della sfida contro i rosanero che venerdì aprirà il campionato di Serie B.

«Noi tra le favorite come loro? Gli elogi non portano punti, il lavoro quotidiano e come si va in campo sì. Noi dobbiamo vincere tutti i giorni, a ogni allenamento. E qui mi sento tranquillo, ci siamo».

Le Rondinelle nella prima gara ufficiale hanno superato il Venezia, qualificandosi per i 16esimi di finale di Coppa Italia. «È una soddisfazione aver passato il turno, ma soprattutto aver visto allo stadio tantissimi tifosi, nonostante fosse solo una partita di Coppa Italia in una domenica d’agosto. Approcciamo il campionato con le caratteristiche che ci contraddistinguono da sempre: la voglia di misurarsi con gli altri e grandi stimoli per superare le insidie che sicuramente ci saranno».