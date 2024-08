Il Palermo sorride in vista del Parma, Dionisi ha trovato solidità e fiducia

Se il ritiro doveva servire a mandare un messaggio alla Serie B, la missione del Palermo è perfettamente riuscita: quattro vittorie in cinque amichevoli, un organico sempre più completo e soprattutto una difesa che sembra aver alzato il livello dopo le difficoltà della scorsa stagione. La controprova arriverà solo con i primi impegni ufficiali, in trasferta contro Parma in Coppa Italia (11 agosto) e Brescia in campionato (16 agosto), ma Dionisi può certamente lasciare l’Inghilterra con la massima serenità.

Il tecnico ha lavorato per trasmettere ai rosa la propria idea di calcio e sistemare quei difetti che avevano costituito un limite nel 2023/24: benché il modulo scelto sia lo stesso su cui aveva puntato Corini dodici mesi fa, ovvero il 4-3-3, adesso il bilanciamento tra le fasi di gioco sembra più lineare così come la tenuta fisica e atletica nell’arco dei novanta minuti. Un anno fa il Palermo aveva vinto appena due amichevoli su cinque (con due pareggi e una sconfitta), stavolta i successi sono quattro con un solo ko: a rendere ancora più pesanti tali vittorie è da un lato lo spessore delle squadre affrontate (Monza e Leicester sono di categoria superiore), dall’altro la scioltezza con cui i rosa hanno gestito le situazioni di vantaggio, cosa che tante volte non è avvenuta nello scorso campionato. Anche a vittoria contro l’Oxford ha confermato le ottime impressioni del periodo di ritiro.