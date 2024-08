Gol, assist e sacrificio: il Palermo festeggia la «rinascita» di Saric e Insigne

Novanta minuti ad alto livello difficilmente possono cancellare in toto i dubbi delle ultime settimane, ma di certo costituiscono un segnale importante sia per Dionisi sia per la piazza rosanero. Il messaggio di Saric e Insigne, mattatori della vittoria in amichevole con l’Oxford United, è chiaro: vogliamo giocarci le nostre carte in rosanero e siamo pronti a dare un contributo attivo nella rincorsa alla promozione.

Il loro ritiro non era iniziato sotto i migliori auspici: l’ex Antalyaspor era apparso volenteroso ma poco concreto, il numero 11 in difficoltà negli uno contro uno e non troppo propenso alla fase difensiva. Niente di tutto questo si è visto al Kassam Stadium: Saric ha impiegato appena 3’ dall’ingresso in campo per sbloccare il risultato, Insigne dopo aver servito al compagno l’assist dell’1-0 si è messo in proprio realizzando il raddoppio.

La prestazione di sabato allontana per entrambi ogni prospettiva di mercato: il bosniaco era finito nel mirino del Pisa, l’ex Frosinone rischiava di finire nell’elenco dei sacrificabili in caso di innesti di livello nel comparto esterni. Alla fine tutti e due, salvo ribaltoni, dovrebbero rimanere a Palermo: adesso saranno chiamati alla svolta anche nelle competizioni ufficiali, a cominciare dalla sfida di Parma in Coppa Italia.