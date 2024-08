Il Palermo cresce bene: contro l'Oxford vanno in gol Saric e Insigne, l'attacco si sveglia, si rivedono Desplanches e Ceccaroni

Quattro vittorie in cinque partite, un solo gol subito, tutti i giocatori con la voglia di mettersi in mostra e l’attacco che finalmente gira come la difesa: la campagna di amichevoli del Palermo si chiude alla grande, con un 2-0 a domicilio all’Oxford United (squadra di Championship, l'equivalente della nostra Serie B) per salutare l’Inghilterra dopo due settimane. Adesso due giorni di riposo, poi tutti a Veronello e concentrazione al massimo in vista dell’esordio in Coppa Italia contro il Parma (Stadio Tardini, domenica 11 agosto, ore 18.30), ma se i segnali sono questi i rosa hanno molte ragioni per essere contenti.

La gara del Kassam Stadium ha confermato le impressioni delle precedenti: concentrazione difensiva molto buona, manovra non rapidissima ma efficace nelle accelerazioni e grande consistenza nei duelli, che hanno visto gli uomini di Dionisi lasciare le briciole agli avversari soprattutto nel secondo tempo. I principali sorrisi per il tecnico arrivano però da altri due aspetti: la maggior vivacità in fase offensiva e le reti di due giocatori che finora avevano brillato poco, ovvero Saric e Insigne.