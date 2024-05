Venezia-Palermo, Mignani: «Dobbiamo provare a fare l'impresa. Desplanches e Lund da valutare»

«Con la Sampdoria era una partita secca, con una settimana di lavoro dietro. Non possono essere fatti paragoni con il Venezia, la partita d’andata ha dimostrato che il Palermo si è giocato la gara alla pari, forse nella prima del match ha fatto di più degli avversari. Quando fai i cambi li fai con logica e con un’idea cercando di migliorare e fare qualcosa di nuovo. I cambi non ci sono riusciti, ma il Venezia aveva chiuso gli spazi ed era difficile per chi è entrato. Dobbiamo avere la convinzione di crederci, sul campo abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela».

Un'impresa difficile, ma non impossibile per il tecnico rosanero che oggi , al Palermo Cfa di Torretta, è intervenuto in conferenza stampa prima della partenza per Venezia.

Il Palermo continua la preparazione in vista della partita di ritorno della semifinale dei play off di Serie B contro il Venezia. Dopo lo 0-1 dell'andata, la squadra di Mignani deve ribaltare il risultato in trasferta e, allo stadio Penzo venerdì sera, serviranno due gol di scarto per poter accedere al turno successivo.

Per quanto riguarda l'11 che scenderà in campo, Mignani, come è consuetudine, non si sbilancia: «Abbiamo due giorni per capire la condizione dei giocatori. Dobbiamo cercare di produrre qualcosa per mettere in difficoltà il Venezia. Dobbiamo proporre una squadra che abbia equilibrio e forza di provarci, con lucidità. Non possiamo buttarci in attacco nei primi minuti, il Venezia inoltre non concede tantissimo».

«Abbiamo 95 minuti per provare a fare questa piccola impresa, il Venezia sembra favorito ma noi dobbiamo crederci fino in fondo. Se riusciamo a tenerla in piedi e riusciamo a fare un gol a 20 minuti dalla fine la pressione passa dalla loro parte. Il risultato col Venezia non ci ha premiati ma il Palermo ha fatto una buona partita, non meritavamo di perdere. Difficile pensare di ribaltare una squadra che nelle ultime partite ha dato segnali positivi, trovando equilibrio e soluzioni per fare male all’avversario. Ribaltare completamente la squadra in questo momento non sarebbe giusto».