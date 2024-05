Pierini guastafeste, il Venezia gela il Barbera: ora il Palermo avrà bisogno di due gol

La prudenza non ha pagato, ma la vittoria è un regalo eccessivo per un Venezia ordinato nel difendersi, eppure sempre tenuto a bada dal Palermo nelle sue proiezioni offensive. Poi l'imponderabile: Lucioni ha avuto paura di contrastare da vicino Pierini nell'azione del gol, probabilmente non immaginava il colpo di fionda improvviso e preciso dell'avversario. Sinistro a incrociare e Desplanches sorpreso. Uno a zero per il Venezia al Barbera nell'andata della semifinale, il successo della squadra che ha chiuso il terzo posto il campionato - e che ora chiede ai play-off il terzo biglietto valido per la Serie A - ridimensiona le ambizioni dei rosa e manda a casa delusi i quasi 33 mila che hanno affollato lo stadio. Ma sul terreno di gioco la squadra che più ha avuto occasioni da gol è stata il Palermo. Non tante, ma le ha avute. E dunque al Penzo, venerdì 24 maggio, sarà il caso di andare per giocarsela, a viso aperto, con la volontà di fare i due gol in più che servono a ribaltare l'esito del doppio confronto. In caso di vittoria con una sola rete di scarto, infatti, passerebbe il turno il Venezia, forte della migliore posizione in classifica.

Facile non sarà, impossibile non è. Come non era impossibile vincere la gara di stasera. Mignani l'ha affrontata con un ritorno al 3-5-2, con Brunori e Soleri davanti, Ranocchia a centrocampo nel ruolo di mezzala sinistra, Gomes riportato al centro e Segre dall'altro lato. Sulle fasce confermati Diakité e Lund, in difesa la sorpresa di Nedelcearu in panchina, dopo la pausa per squalifica, e Marconi e Graves confermati dopo la bella prova di venerdì scorso. C'è troppa prudenza nel Palermo, si vede subito che non è la stessa gara giocata contro la Sampdoria. La forza dell'avversario, il ricordo dello 0-3 subito due mesi fa, il pensiero a non compromettere l'esito di una sfida che si disputa in 180': chissà cosa ha frenato stasera l'undici di Mignani. Il Venezia in avvio prova a mettere un po' di pepe alla gara, ma Svoboda prima e Pohjanpalo dopo non riescono a insidiare la porta di Desplanches. Più pericoloso Soleri, dopo un'incursione di Gomes, ma il tiro viene deviato. E in corner si salva anche Graves su una bella incursione di Pierini.