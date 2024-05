Venezia-Palermo: Lund tra i 24 convocati, non ci sarà Desplanches. Ancora out Ceccaroni

Il difensore Kristoffer Lund è disponibile per la partita di ritorno della semifinale dei play off di serie B che il Palermo giocherà a Venezia. Il calciatore, infatti, è presente nella lista dei 24 convocati dall'allenatore Michele Mignani. Il difensore era in forte dubbio dopo l’infortunio rimediato nella gara d’andata, è invece riuscito a recuperare in tempo.

Niente da fare per Desplanches che sul finire della partita giocata martedì sera al Renzo Barbera aveva subito un infortunio muscolare ed era stato costretto a rimanere in campo perchè i rosanero avevano esaurito tutte le sostituzioni. Rimangono a Palermo anche Ceccaroni e Coulibaly, entrambi infortunati. Il portiere e il difensore sono stati sottoposti ad indagini strumentali che hanno evidenziato per entrambi una lesione al retto femorale della coscia sinistra. I due calciatori hanno già iniziato il percorso riabilitativo.

Tornerà, dunque, titolare tra i pali Mirko Pigliacelli, la cui ultima partita è datata 1 maggio nella sfida persa fuori casa contro lo Spezia (1-0). Dalla partita successiva, l'estremo difensore è stato fatto sedere in panchina. Mignani gli ha preferito il giovane Desplanches e domani tornerà nell'11 titolare, in una partita che il Palermo deve vincere con due gol di scarto per assicurarsi il passaggio del turno.