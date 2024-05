Ivan Marconi, serata dalle mille emozioni: dall'annuncio dell'addio al Palermo alla nascita della figlia

Ivan Marconi, difensore del Palermo, è diventato papà. Ad annunciare il lieto evento è stata la stessa società rosanero attraverso un post pubblicato nella notte. «Ivan è diventato papà della piccola Viola. Tanti auguri!».

Per il calciatore, autore di un'altra ottima partita, una serata, quella di ieri, dalle mille emozioni tra la semifinale d'andata dei play off di serie B contro il Venezia e la nascita della figlia.

La sconfitta subita al Barbera contro i lagunari (0-1) è stata resa meno amara dall'arrivo di Viola. Ma la serata di ieri aveva vissuto anche di un'altra emozione. Marconi a fine partita si era presentato nella mixed zone annunciando che quella appena giocata potrebbe essere la sua ultima partita al Renzo Barbera, un addio, dunque, per un protagonista della rinascita del Palermo e della promozione in serie B.

«Questa potrebbe essere stata l’ultima partita al Barbera - aveva detto, emozionato -. Non poteva esserci scenario migliore, nonostante il risultato, per la cornice di pubblico e salutare così. Ma non mi piango addosso, spero ce ne sia un’altra. Non ho giocato tanto per colpa mia, mi assumo le responsabilità. Non ero uno scarsone prima, non sono un fenomeno adesso. Ho sempre cercare di allenarmi al massimo per farmi trovare pronto. Ho cercato di dare il mio contributo».