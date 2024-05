Palermo-Sampdoria, Pirlo ci crede: «Inseguiamo un sogno, possiamo vincere»

Entusiasmo e sangue freddo come unica ricetta. Pirlo, l'allenatore della Sampdoria, sa che per fare strada nei play-off non c’è altra via che vincere al Barbera, con il finale di campionato che trasmette ottime sensazioni in vista di stasera: per qualificarsi alla semifinale con il Venezia l’unica opzione è trovare la vittoria al 90’ o al 120’, altrimenti a passare sarà il Palermo. «Per noi è una finale, perché abbiamo un solo risultato a disposizione mentre i nostri avversari ne hanno due – sottolinea il tecnico – dovremo interpretare bene la partita e rimanere lucidi fino alla fine: siamo in un buon momento fisico e mentale, ce la giocheremo serenamente. Quando si giocano gare di questo tipo ci vuole massima serenità: sappiamo di essere forti, ma per vincere dovremo mettere grande coraggio in campo».

Clima e peso della partita saranno completamente diversi rispetto all’incrocio al Barbera del 6 aprile, chiuso sul 2-2 alla prima di Mignani in rosanero: «Inizia un altro torneo, è quello che volevamo a inizio stagione – spiega Pirlo – i giocatori sono consapevoli di cosa c’è in ballo e di quanto hanno lavorato per arrivare qui: l’obiettivo è lì e dobbiamo andare a prenderlo, durante l’anno abbiamo commesso qualche errore di troppo ma siamo consapevoli di ciò che possiamo fare. Chiunque arriva a questo punto gioca per andare in Serie A, anche noi cercheremo di sognare».