Palermo-Sampdoria, Mignani: «Inizia un altro campionato. Lo stadio pieno sarà un vantaggio»

Mignani ha poi parlato della formazione: «L’idea per la formazione ce l’ho ma penso anche a qualche variante. Gomes e Ceccaroni stanno meglio, sono rientrati in gruppo. Abbiamo recuperato anche Vasic e Di Mariano, sono tutti disponibili per poter giocare anche se non hanno svolto tanti allenamenti. Ranocchia può fare più ruoli, ha tutto nelle sue corde, ma devo cercare di ‘legarlo’ ad altri giocatori». Il Palermo sarà supportato dai tifosi che hanno deciso di andare in massa al Renzo Barbera: «Tutto ciò ci fa piacere, giocare in casa è un vantaggio. Il pubblico starà vicino alla squadra perché la ama, mi auguro sia un beneficio per i ragazzi. I tifosi non scendono in campo ma quando ti spingono è come se lo facesse. So che per tutta la città e la società è una gara importantissima, passa in secondo piano il resto. Mi auguro che la vittoria col Sudtirol possa essere stata la partita della svolta. Ho visto un atteggiamento diverso, una coscienza ed un cambiamento nella testa dei ragazzi. La squadra ha cercato in tutti i modi, un po' col gioco, un po' con la cattiveria agonistica, un po' con la voglia di raggiungere l'obiettivo, di vincere. Giocare in un Barbera gremito che ti dà quella spinta può solo essere un vantaggio».