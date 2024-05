Palermo-Sampdoria, sold-out vicino: solo 140 biglietti in tribuna ancora disponibili a sette ore dal calcio d'inizio

Ancora 140 biglietti e lo stadio Renzo Barbera sarà sold-out per la partita tra il Palermo e la Sampdoria, gara del turno preliminare dei play-off di Serie B. Il dato è aggiornato alle 13,30, a 7 ore dal fischio d'inizio del match. I posti ancora a disposizione riguardano la tribuna laterale inferiore e la tribuna centrale. I prezzi per il primo settore sono 44,72 euro per il tagliando intero, 32,24 per donne, over 65 e under 16, mentre 29,12 il costo per gli abbonati: per quanto riguarda la tribuna centrale, il biglietto intero è 67,60 euro, il ridotto per donne, over 65 e under 16 è 46,80, la promo per gli abbonati è 41,60.

Il record assoluto al Renzo Barbera nella sua storia è datato 9 maggio 2010 nella partita Palermo-Sampdoria quando i tifosi sugli spaleti furono 35.872. Stasera al Renzo Barbera si vivrà un’atmosfera del tutto diversa, diametralmente opposta, rispetto a quella che si è respirata in occasione dell’ultima gara casalinga, quelle che ha visto il Palermo impattare 2-2 contro l’Ascoli, arrivato al gol del pari in pieno recupero. Un film già visto in stagione che, tuttavia, è stata rapidamente cancellato dall’ottima vittoria esterna a Bolzano contro il Südtirol che ha nuovamente riacceso gli animi dei tifosi del Palermo, che hanno risposto presente alla chiamata della società e dei calciatori, che dell’affetto dei propri tifosi si nutrono per far sì che la stagione possa definitivamente svoltare con l’obiettivo di centrare la Serie A.