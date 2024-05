Per il Palermo ultime sette giornate da incubo: si marcia a ritmo retrocessione, peggio dei rosa nessuno

Come un labirinto senza via d’uscita o un tunnel senza luce all’orizzonte. Il Palermo non sa più vincere e sta collezionando, giornata dopo giornata, record negativi mai come visti in questa stagione. Venezia, Pisa (ultima con Corini), Sampdoria, Cosenza, Parma, Reggiana e Spezia: sono queste le avversarie, in ordine cronologico, che la squadra rosanero non ha saputo superare nelle ultime sette partite di campionato. Una serie negativa che ha portato solamente 3 punti alla classifica del Palermo sui 21 disponibili contro avversarie, tra l’altro, anche alla portata, organico alla mano, dei rosanero. Eccezion fatta per Venezia e Parma, che comunque il Palermo ha avuto il vantaggio di ospitare al Barbera, tutte le altre contendenti avevano, e hanno tutt’ora, una classifica peggiore rispetto a quella dei rosanero, che fino a sette giornate fa si giocavano anche una posizione privilegiata con vista Serie A in maniera diretta.

Andando ad analizzare più nello specifico queste sette giornate di buoi profondo rosanero, si nota appunto che il Palermo ha raccolto tre punti, realizzando solamente 7 reti (media di un gol a partita) e subendone addirittura 13, quasi due a partita. Numeri drammatici di un’involuzione che ha portato all’esonero di Corini dopo il 4-3 subito a Pisa e all’arrivo di Mignani che, invece di dare la scossa e invertire il trend, non ha fatto altro che confermare e, se possibile, peggiorare i numeri del suo predecessore. In queste ultime sette partite di campionato, il Palermo occupa mestamente l’ultima posizione in classifica a pari punti con il Bari che, però, si sta giocando la permanenza nella categoria. Salta all’occhio come il Palermo abbia fatto peggio di squadre come Lecco e Feralpisalò, che nelle ultime sette uscite di campionato hanno fatto più punti rispetto a Brunori e compagni. Una media da retrocessione quella che i rosanero stanno registrando da due mesi a questa parte (ultima vittoria a Lecco il 10 marzo), quando il Palermo è entrato in un vortice senza più uscirne.